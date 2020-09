Finanzbuchhalter / Accounting Manager (m/w/d) bei AVA & MAY

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Description

Wir von AVA & MAY haben uns zum Ziel gesetzt, mit einzigartigen Düften die Welt zu dir nach Hause zu holen und besondere Momente zu schaffen. Wir sind eine schnell wachsende Home & Living-Marke, die sich bereits erfolgreich im deutschen Raum etabliert hat und nun so richtig durchstartet: Mit neuen Produktkategorien, vielen neuen Düften und spannenden Kooperationen. Unsere Reise geht gerade erst los!

Hinter uns steht bereits heute eine treue Community sowie ein starkes, internationales Team mit langjähriger Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Lifestyle-Marken. Und wir brauchen dringend Verstärkung für all das, was die Zukunft noch bringt!

Wir suchen eine:n Finanzbuchhalter:in / Accounting Manager (m/w/d) für unser Team in Berlin.







Deine Mission

Als Accounting Manager übernimmst, du Verantwortung ab Tag 1! Diese spannende Rolle bietet Dir zudem viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten und individuellen Gestaltungsraum.



Du wirst bei uns, zusammen mit unserem Gründer, die gesamte interne Finanzbuchhaltung verantworten und ausbauen. Es müssen stetig neue Prozesse definiert- und dafür gesorgt werden, dass diese bei allen Abteilungen eingehalten werden. Du organisierst und leitest die gesamte operative Buchhaltung und bist mitverantwortlich für einen reibungslosen Ablauf.





Your tasks

Bearbeitung der gesamten laufenden, länderübergreifenden Buchhaltung, d.h. Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung,

Verbuchen der Kontoauszüge und Erstellen der Zahlläufe

OPOS-Kontenpflege

Einspielen, Abstimmung und Kontrolle der Umsätze aus dem In- und Ausland

USt-Voranmeldung in 5 europäischen Märkten (Prozesse bereits aufgesetzt)

Abstimmung der Buchhaltung mit dem Steuerberater

Payroll Management (momentan in Koordination mit externer BuHa)

Mitarbeit bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen

Unterstützung beim Erstellen und Optimieren aller Prozesse rund ums Accounting, inkl. cost controlling (in Koordination mit dem Finance Manager)

Ansprechpartner für alle Accounting-relevanten Fragen innerhalb und außerhalb der Firma

Unterstützung bei der jährlichen Budgetierung und der vierteljährlichen Prognose





Your profile

Kaufmännische Ausbildung oder Fortbildung zum Finanzbuchhalter

Mind. 2 Jahre Berufserfahrung in der Buchhaltung nach deutschem Recht

Kenntnisse in der Bilanzierung nach HGB

Sehr gute Kenntnisse in MS Office (insbesondere Excel und Google sheets)

Deutsch auf Muttersprachniveau und fließende Englischkenntnisse

Selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise

Kommunikationsstärke und Teamorientierung

Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine schnelle Auffassungsgabe

Startup-Affinität

Erfahrung in der Arbeit mit DATEV

Erfahrung im E-Commerce ist ein Plus







Benefits