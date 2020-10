Senior Manager Customer Service (m/w/d) bei AVA & MAY

Frühestmöglicher Eintrittstermin November 2020

Description

Wir von AVA & MAY haben uns zum Ziel gesetzt, mit einzigartigen Düften die Welt zu dir nach Hause zu holen und besondere Momente zu schaffen. Wir sind eine schnell wachsende Home & Living-Marke, die sich bereits erfolgreich im deutschen Raum etabliert hat und nun so richtig durchstartet: Mit neuen Kategorien, neuen Produkten und spannenden Kooperationen. Unsere Reise geht gerade erst los!

Hinter uns steht bereits heute eine treue Community sowie ein starkes, internationales Team mit langjähriger Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Lifestyle-Marken. Und wir brauchen dringend Verstärkung für all das, was die Zukunft noch bringt!



Wir suchen einen Senior Manager Customer Service (m/f/x) für unser internationales Customer Service Team.





Your tasks

Du bist verantwortlich für eine klare Vision und Strategie für unseren Kundenservice, der sich um alle Märkte von AVA & MAY kümmert

Du optimierst die bestehenden Prozesse auf Produktivität und Qualität und treibst in enger Abstimmung mit unserem Head of Operations Maßnahmen voran, die unsere Kunden begeistern

Du etablierst und steuerst individuelle und Team-KPIs eigenständig und proaktiv

Du hilfst Teammitgliedern durch Coaching und Motivation sich weiterzuentwickeln um sicherzustellen, dass Ziele nicht nur erreicht, sondern übertroffen werden

Du erstellst Analysen rund um den Kundenservice und das Team und berichtest an das Management - Gemeinsam mit deinem Team arbeitest du Verbesserungsvorschläge aus, präsentierst sie und setzt sie effizient um





Your profile

Du hast mehrere Jahre Management-Erfahrung im E-Commerce und Customer Service-Umfeld und weißt, wie man ein erfolgreiches Team in einer schnell wachsenden Organisation aufbaut und weiterentwickelt

Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachen, insbesondere Italienisch, Französisch oder polnisch sind ein Plus

Starke analytische Fähigkeiten in Kombination mit einer hohen Kundenorientierung und ein ausgeprägtes Qualitätsverständnis

Kreativität bei der Entwicklung innovativer Ideen und Optimierungsmöglichkeiten

Zusammenarbeit, Kommunikation und Transparenz sind dir wichtig

Du bist stressresistent, kannst planen und organisieren, hast eine flexible Einstellung, die Überzeugungskraft und eine hoch motivierte Herangehensweise an Deine Arbeit







Benefits

Werde Teil eines ambitionierten, internationalen Teams im Herzen von Berlin

Enge Einbindung in die Weiterentwicklung der Marke - der Support-Bereich ist unsere Schnittstelle nach außen!

Hohe Eigenverantwortung und Möglichkeit, den Support-Bereich mit uns weiter zu entwickeln

Klare Entwicklungspfade, Trainings sowie finanzielle Weiterentwicklungsmöglichkeiten



Klingt nach dir? Wir freuen uns, dich kennen zu lernen!