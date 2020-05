Co-Founder / CEO (m/w/d) bei CUBELIX

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

CUBELIX ist ein neu gegründetes Unternehmen im Zukunftsmarkt für nachhaltige und modulare Systemmöbel. Die vielseitige Einsetzbarkeit des Cubelix auf Basis eines eigens patentierten Stecksystems sowie die Fertigung aus widerstandsfähigem PET-Filz machen CUBELIX zur optimalen Ausstattung für Kreativräume, Auditorien oder Messen. Weitere Potenziale liegen im Vertrieb an Privathaushalte. Wir (Axel Springer hy - eine der führenden Digital Beratungen in Deutschland) haben die letzten 4 Wochen das Produkt geschärft, Vertriebspotenziale am Markt ausgelotet und den Markenauftritt neu gelauncht.

Zur Markteinführung des Cubelix sowie zum Aufbau des Unternehmens suchen wir eine/n unternehmerische/n Geschäftsführer/in und Vertriebsprofi am Standort Berlin.





Die Aufgaben beinhalten insbesondere

Sofortige Aufnahme der Vertriebsaktivitäten (initiale Lead-Pipeline vorhanden) sowie Aufbau von Beziehungen mit potenziellen Kunden und Stakeholdern

Definition einer langfristigen Unternehmensvision und Produktstrategie

Detaillierung des Geschäftsmodells und Vertriebsplans

Repräsentation des Unternehmens nach außen bei allen operativen und gesamt geschäftlichen Themen

Skalierung und Führung in der Wachstumsphase (mittelfristiger Aufbau eines schlagkräftigen Kernteams an Mitarbeitern und/oder externen Dienstleistern)

Finanzplanung bei Sicherstellung ausreichender Liquidität

Produktseitige Weiterentwicklung

Expansion des Unternehmens nach DACH/Europa





Dein Profil

Du bist ein unternehmerischer Macher bzw. Macherin mit extrem schneller Auffassungsgabe

Du hast 5+ Jahre Berufserfahrung in der Strategieberatung, Startup oder ähnlichem Bereich

Du weist einen erfolgreichen Track Record in der Optimierung und effizienten Steuerung von Geschäftsprozessen und Warenströmen auf

Du bist eine gestandene Manager/in-Persönlichkeit mit umfassenden Erfahrungen im B2B Vertrieb als auch im Direct-to-Consumer Vertrieb

Du sprichst fließend Deutsch und Englisch und bringst eine hohe Reisebereitschaft mit





Was Cubelix bietet