(Senior) Associate - Corporate Innovation/Venture Development (m/w/d) bei Axel Springer hy GmbH

Wir sind hy

die Experten für digitale Transformation in Deutschland. Wir unterstützen Unternehmenslenker, ihre Organisationen zu Gewinnern des 21. Jahrhunderts zu machen.

Gemeinsam definieren wir Beratung neu: Wir entwickeln unternehmerische Wachstums- und Zukunftsstrategien, konstruieren Innovationseinheiten, entwerfen disruptive Geschäftsmodelle und bauen digitale Ökosysteme auf.

hy ist ein Portfoliounternehmen der Axel Springer SE, Europas führendem Medien- und Technologieunternehmen und Pionier der digitalen Transformation, mit Sitz in Berlin. Egon Zehnder und Klöckner.i sind strategische Partner von hy und bieten ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Rahmen der maßgeschneiderten Dienstleistungen und Lösungen von hy an. Unser CEO, Bestsellerautor Christoph Keese ("Silicon Valley", "Silicon Germany", "Disrupt Yourself"), ist einer der anerkanntesten Experten der digitalen Transformation und für disruptive Geschäftsstrategien.

Mit unserem diversen Team aus erfolgreichen Gründern, Technologen, Strategen, Venture Developern und Digitalexperten gestalten wir die digitale Zukunft. Du möchtest mitgestalten, unternehmerisch handeln und disruptive Konzepte entwickeln? Dann komm’ in unser Team!



Deine Rolle

Du führst Projekte mit dem Schwerpunkt der quantitativen und qualitativen Analyse von Marktveränderungen und darauf aufbauend der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle für unsere Kunden durch.

Du bist Experte und Sparringspartner für unsere Kunden und Kollegen hinsichtlich den Themen Innovation, Digitalisierung und Transformation.

Du entwickelst darauf aufbauend Zukunftsstrategien und leitest Handlungsempfehlungen ab.

Als Ansprechpartner für unsere Kunden bist Du für das Projektmanagement, Vorbereitung von Kundenterminen und exzellenten Kundenpräsentationen verantwortlich.

Du prägst als Teamplayer unsere Ambition, Unternehmensberatung neu zu definieren.





Dein Profil

Du hast mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung in anspruchsvollen Umfeldern wie Venture Capital, Private Equity oder Top- Unternehmensberatungen.

Du bringst Leidenschaft und ein tiefes Verständnis für digitale Innovationen, neue Technologien und Geschäftsmodelle mit.

Bringst Du bereits Erfahrung als Unternehmensgründer mit oder hast andere signifikante Nebenprojekte im digitalen Umfeld vorangetrieben, ist das ein starkes Plus.

Große Datensätze schrecken Dich nicht ab. Ganz im Gegenteil, sie lassen Dich Muster erkennen, die Du mit Deinen herausragenden analytischen Fähigkeiten kreativ aufarbeitest und strategische Handlungsempfehlungen daraus ableitest.

Du hast exzellente Powerpoint/Excel-Kenntnisse und Erfahrung mit quantitativer Datenanalyse.

Deine Fähigkeit Dich selbst zu organisieren und eigenständig Themen voran zu treiben ist herausragend.

Du bist ein Teamplayer und bringst Neugierde und Unternehmergeist mit.

Du hast ein Auge für Details und ein ausgeprägtes analytisches und abstraktes Denkvermögen.

Dein Präsentationsstil ist authentisch und souverän. Zudem bist Du verhandlungssicher auf Englisch und Deutsch.







