(Senior) Business Operations Manager (m/w/d) bei Axel Springer hy GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Wir sind hy: die Experten für digitale Transformation in Deutschland. Wir unterstützen Unternehmenslenker, ihre Organisationen zu Gewinnern des 21. Jahrhunderts zu machen.

Gemeinsam definieren wir Beratung neu: Wir entwickeln unternehmerische Wachstums- und Zukunftsstrategien, konstruieren Innovationseinheiten, entwerfen disruptive Geschäftsmodelle und bauen digitale Ökosysteme auf.

hy ist ein Portfoliounternehmen der Axel Springer SE, Europas führendem Medien- und Technologieunternehmen und Pionier der digitalen Transformation, mit Sitz in Berlin. Egon Zehnder und Klöckner.i sind strategische Partner von hy und bieten ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Rahmen der maßgeschneiderten Dienstleistungen und Lösungen von hy an. Unser CEO, Bestsellerautor Christoph Keese ("Silicon Valley", "Silicon Germany", "Disrupt Yourself"), ist einer der anerkanntesten Experten der digitalen Transformation und für disruptive Geschäftsstrategien.

Mit unserem diversen Team aus erfolgreichen Gründern, Technologen, Strategen, Venture Developern und Digitalexperten gestalten wir die digitale Zukunft. Du möchtest mitgestalten, unternehmerisch handeln und disruptive Konzepte entwickeln? Dann komm’ in unser Team!

Deine Rolle

Du verantwortest die übergreifende Projektsteuerung sowie die Kapazitäts- und Einsatzplanung für hy Consulting.

Du bist für die Weiterentwicklung des Projektmanagements und der bestehenden Prozesse zuständig und implementierst die dafür notwendigen Tools.

Du arbeitest eng mit unserer Geschäftsleitung, People & Culture und Finance zusammen, insbesondere für die Anforderungen der Mitarbeiterentwicklung sowie der Reporting Tools.

Du bist für die Weiterentwicklung unserer KPI-, Tracking- und Reporting-Tools (e.g. Financials, Auslastung, Mitarbeiterzufriedenheit) verantwortlich.

Deine Aufgabe ist es darüber hinaus, die Zufriedenheit unserer Kunden zu messen und daraus Empfehlungen für die Teams abzuleiten.

Du unterstützt das hy Consulting Team und das Management bei operativen Themen, etwa der Verwaltung unserer Softwarelandschaft.

Dein Profil

Du bringst mindestens 4 Jahre Berufserfahrung im Projekt-, Prozess oder Operationsmanagement in Professional Service Unternehmen wie Top-Beratungen oder Agenturen mit.

Deine Organisationsfähigkeiten und Erfahrung in der Steuerung von komplexen Projekten sind herausragend.

Dir fällt es leicht, Dich in komplexe Prozesse einzudenken, sie zu analysieren und anschließend effizient und optimiert umzusetzen.

Durch Deinen vorausschauenden Blick antizipierst du, welche relevanten KPIs für die Stakeholder notwendig sind.

Dir fällt es leicht, andere zu begeistern, mitzunehmen und eine vertrauensvolle Beziehung zu Teammitgliedern aufzubauen.

Für Dich ist Exzellenz Dein Treiber und Bestandteil Deiner täglichen Arbeit und Du besitzt ein ausgeprägtes Auge für Details.

Du bist ein Teamplayer und bringst Neugierde und Unternehmergeist mit.

Du bringst Leidenschaft für Unternehmertum und eine ausgeprägte Hands-on Mentalität mit.

Dein Kommunikationsstil authentisch sowie souverän und Du bist verhandlungssicher auf Englisch und Deutsch.

Unsere Benefits

Wir bieten: