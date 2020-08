(Senior) Manager | People & Culture (m/w/d) bei Axel Springer hy GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Wir sind hy

die Experten für digitale Transformation in Deutschland. Wir unterstützen Unternehmenslenker, ihre Organisationen zu Gewinnern des 21. Jahrhunderts zu machen.

Gemeinsam definieren wir Beratung neu: Wir entwickeln unternehmerische Wachstums- und Zukunftsstrategien, konstruieren Innovationseinheiten, entwerfen disruptive Geschäftsmodelle und bauen digitale Ökosysteme auf.

hy ist ein Portfoliounternehmen der Axel Springer SE, Europas führendem Medien- und Technologieunternehmen und Pionier der digitalen Transformation, mit Sitz in Berlin. Egon Zehnder und Klöckner.i sind strategische Partner von hy und bieten ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Rahmen der maßgeschneiderten Dienstleistungen und Lösungen von hy an. Unser CEO, Bestsellerautor Christoph Keese ("Silicon Valley", "Silicon Germany", "Disrupt Yourself"), ist einer der anerkanntesten Experten der digitalen Transformation und für disruptive Geschäftsstrategien.

Mit unserem diversen Team aus erfolgreichen Gründern, Technologen, Strategen, Venture Developern und Digitalexperten gestalten wir die digitale Zukunft. Du möchtest mitgestalten, unternehmerisch handeln und unsere People & Culture Roadmap mitentwickeln? Dann komm’ in unser Team!





Deine Rolle

Du entwickelst die People & Culture Strategie bzw. Roadmap und bist gleichzeitig für die konsequente Umsetzung von Projekten und Themen zuständig.

Du verantwortest alle Prozesse entlang des Employee-Lifecycles und treibst neue Initiativen wie kontinuierliche Teamentwicklung, Prägung einer einzigartigen Kultur, Weiterbildung und Employer Branding voran.

Du prägst die Kultur in einer modernen Beratung und stärkst unsere Werte Zusammenhalt, Exzellenz, Neugier und Unternehmertum.

Du verantwortest das Recruiting und den Aufbau des Teams.

Du überwachst und steuerst alle HR-relevanten administrativen Prozesse.

Du agierst als Experte für arbeitsrechtliche Fragestellungen.

Du schaffst mitunter die Strukturen und für das weitere Wachstum von hy.





Dein Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium (Bachelor- oder Master-Abschluss) mit Schwerpunkt BWL, HR oder (Wirtschafts-)Psychologie

Du bringst 4 Jahre Berufserfahrung in einer People & Culture Funktion in einem agilen Umfeld mit.

Du hast Dir ein fundiertes Wissen im Bereich moderner HR Prozesse und Tools aufgebaut.

Deine Begeisterung für ein Team und neue KollegInnen erleichtern dir Recruitingprozesse weiterzuentwickeln und das Team weiter aufzubauen.

Du bringst Erfahrung in der Entwicklung von Personalentwicklungstrategien und individuelle Förderung von TeamkollegInnen mit.

Deine Organisationsfähigkeiten und Erfahrung in der Steuerung von komplexen Projekten sind herausragend.

Du arbeitest gerne im Team, besitzt zudem die Fähigkeit selbstständig zu arbeiten.

Du bringst Begeisterung für Innovationen und eine ausgeprägte Hands-on Mentalität mit.

Du besitzt eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und bringst neue Ideen mit.

Du weist professionelle Deutsch- und Englischkenntnisse auf (in Wort und Schrift).





Unsere Benefits

Wir bieten: