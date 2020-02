Strategischer Assistent des CEO (m/w/d) bei Axel Springer hy GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Wir sind Axel Springer hy: die Experten für digitale Transformation in Deutschland. Wir unterstützen Unternehmenslenker, ihre Organisationen zu Gewinnern des 21. Jahrhunderts zu machen.

Gemeinsam definieren wir Beratung neu: Wir entwickeln unternehmerische Wachstums- und Zukunftsstrategien, konstruieren Innovationseinheiten, entwerfen disruptive Geschäftsmodelle und bauen digitale Ökosysteme auf.

hy ist ein Portfoliounternehmen der Axel Springer SE, Europas führendem Medien- und Technologieunternehmen und Pionier der digitalen Transformation, mit Sitz in Berlin. Egon Zehnder und Klöckner.i sind strategische Partner von hy und bieten ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Rahmen der maßgeschneiderten Dienstleistungen und Lösungen von hy an. Unser CEO, Bestsellerautor Christoph Keese ("Silicon Valley", "Silicon Germany", "Disrupt Yourself"), ist einer der anerkanntesten Experten der digitalen Transformation und für disruptive Geschäftsstrategien.

Mit unserem diversen Team aus erfolgreichen Gründern, Technologen, Strategen, Venture Developern und Digitalexperten gestalten wir die digitale Zukunft. Du möchtest mitgestalten, unternehmerisch handeln und disruptive Konzepte entwickeln? Dann komm’ in unser Team!





Deine Rolle

Du bist Ansprechpartner für alle inhaltlichen Fragen, intern oder extern, die unseren CEO betreffen und verantwortest eigenständig Projekte.

Du nimmst an diversen Meeting mit unserem CEO oder im Namen unseres CEOs teil und bereitest Meetings und Präsentationen vor.

Du bist der erste Kontakt für (potentielle) Kunden und Stakeholder (hauptsächlich C-Level).

Du generierst neue Leads durch den Kontakt mit möglichen Kunden und erstellst Pitch-Decks.

Du bereitest diverse Kampagnen zur Positionierung unseres CEOs, in Form von Inhalten, vor.

Du verantwortest unseren hy Podcast, einen der bekanntesten Podcast im Bereich Digitalisierung.

Du repräsentierst hy bei relevanten Networking Events.

Du stehst in enger Absprache mit unserer Executive Assistant der Geschäftsführung.

Dein Profil

Du bringst mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Consulting, einer Strategieabteilung eines Corporates und/oder aus eigener Gründung mit.

Du hast einen erfolgreichen Universitätsabschluss (Master) im Bereich Politik-, Wirtschaftswissenschaften, Jura oder verwandten Studiengängen.

Deine analytischen Fähigkeiten sowie Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten sind herausragend.

Für Dich ist Exzellenz Dein Treiber und Bestandteil Deiner täglichen Arbeit und Du besitzt ein ausgeprägtes Auge für Details.

Du weist sehr gute Microsoft-Office/G-Suite Kenntnisse auf.

Du bist ein Teamplayer und bringst Neugierde und Unternehmergeist mit.

Du bringst Leidenschaft für Unternehmertum und eine ausgeprägte Hands-on Mentalität mit.

Dein Kommunikationsstil ist authentisch sowie souverän und Du bist verhandlungssicher auf Englisch und Deutsch, Französisch ist ein Plus.

Unsere Benefits

Wir bieten: