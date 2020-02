Junior Executive (m/w/d) bei Axel Springer

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Die Axel Springer SE ist Europas führender Digitalverlag – mit einer Vielzahl erfolgreicher journalistischer Angebote sowie Vermarktungs- und Rubrikenportalen. In Deutschland sind wir groß geworden, aber heute international in mehr als vierzig Ländern zuhause. Wir suchen neue Kolleginnen und Kollegen, denen bei unserem Veränderungstempo nicht schwindelig wird, die die Zukunft der Medien mit eigenen Ideen aktiv gestalten wollen und die daran glauben, dass unabhängiger Journalismus in der digitalen Welt eine wichtige Verantwortung und großartige Zukunft vor sich hat.



Sie haben ganz schön was drauf! Das haben Sie in den letzten Jahren in Ihrem Job erfolgreich unter Beweis gestellt. Jetzt denken Sie „Da geht noch mehr“? Unser Junior Executive Programm bietet Ihnen die Chance, über sich selbst hinauszuwachsen und zu beweisen, dass Sie überdurchschnittliches Potential haben.







Ihre Herausforderung

In diesem anspruchsvollen Programm für High Potentials können Sie alle Herausforderungen eines digitalen Verlags mitten in der digitalen Disruption des Mediensektors kennenlernen und uns helfen, diese zu bewältigen

Sie gestalten den Programmablauf aktiv mit und arbeiten in individuell abgestimmten Stationen an zentralen Aufgaben und Projekten der Axel-Springer-Familie

Sie fungieren als digitaler, internationaler und innovativer Treiber und Ideengeber, um gemeinsam mit uns die Zukunft der Medien zu gestalten







Ihr Profil

Sie stehen seit 3 bis 4 Jahren erfolgreich im Berufsleben, z.B. waren Sie im Bereich Business Development in einem Medienunternehmen oder einem digitalen Start-up tätig, haben in einer Unternehmensberatung oder Großkanzlei gearbeitet

Ihr Master- / MBA-Studium oder juristisches Staatsexamen haben Sie mit Bravour gemeistert

Sie begeistern sich für Medien, digitale Geschäftsmodelle und für alles, was mit jeder Art von hochwertigen Inhalten, deren Verbreitung und Vermarktung zu tun hat; dies kombinieren Sie mit fundiertem kaufmännischen Know-how

Sie haben Charisma, kommunizieren klar und präsentieren souverän

Sie denken nicht nur gründlich nach, sondern vor allem auch quer und kreativ. Dabei wissen Sie, was das Projekt erfordert und liefern entsprechende Ergebnisse.

Mit Ihrem Händchen für konstruktive Lösungen beweisen Sie Verhandlungsgeschick und Überzeugungskraft

Sie sprechen fließend Englisch und haben Ihren Horizont durch Auslandsaufenthalte erweitert und wären auch in Zukunft bereit, für eine spannende Herausforderung ins Ausland zu gehen







Unser Angebot

Wenn Sie ganz nach oben wollen, bieten wir Ihnen beste Aussichten

In dem 18 Monate dauernden Programm, das unter der Schirmherrschaft und hoher Sichtbarkeit des Vorstandes steht, durchlaufen Sie verschiedene individuell abgestimmte Stationen in der gesamten Axel-Springer-Familie. Von dem Mitaufbau neuer Beteiligungen und Bereiche über die operative Arbeit in den etablierten Marken (z. B. BILD und WELT) und Tochterunternehmen im In- und Ausland (z. B. Idealo, Step Stone, Business Insider, Politico Europe, upday for Samsung, Yad2) bis hin zu redaktionellen Hospitationen bieten sich viele Möglichkeiten.

Sie erhalten fundierte Einblicke in unterschiedliche Geschäftsbereiche und haben die Möglichkeit, sich ein einzigartiges Netzwerk innerhalb der Axel-Springer-Familie aufzubauen

Während des Programms wird Sie eine erfahrene Führungskraft als Pate begleiten, darüber hinaus stehen Ihnen gezielte Netzwerk- und Weiterbildungsangebote offen



Es gibt keinen Grund zu zögern, Ihr Einstieg ist generell jederzeit möglich.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.



Ihr Ansprechpartner

Fragen zu dieser Position (Referenznummer 000100128) beantwortet Ihnen gern telefonisch Stefanie Schulz .