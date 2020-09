(Junior) Business Development Manager (m/w/d) bei Becken

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Über uns

Das inhabergeführte Hamburger Immobilien- und Investmentunternehmen Becken ist seit 1978 in den führenden deutschen Metropolregionen tätig. Becken verbindet die Erfahrung aus über 40 Jahren dynamischer Entwicklung mit der Solidität und finanziellen Kraft eines Familienunternehmens. Die Becken Gruppe verfolgt mit ihren Geschäftsbereichen Development, Asset Management und Investment Management ein integriertes Geschäftsmodell und vereint erfolgreich Kompetenzen auf allen Stufen des Investmentprozesses. Neben dem Firmenhauptsitz in Hamburg unterhält Becken Büros in Berlin, Frankfurt am Main und München. Becken steht für ein mittelständisches Familienunternehmen, geführt von einem Management, das flexibel agiert und nachhaltig denkt. Der unternehmerische Anspruch des Hauses ist es, Herausforderungen wie die Entwicklung und Realisierung, den Vertrieb, die investmentfähige Strukturierung sowie das Management von Immobilien mit hohem Qualitätsanspruch zu bewältigen.



Wir suchen Dich als Verstärkung für unsere Beteiligung an einem eigenständigen PropTech-Startup am Standort Berlin zum nächstmöglichen Termin als (Junior) Business Development Manager (m/w/d).





Das erwartet Dich

Du bist Teil der Geschäftsentwicklung, die eine zukunftsweisende Lösung zur Immobilienentwicklung und Vermarktung anbietet, und bringst Dich an der Seite der Gründer strategisch wie operativ aktiv in eine Vielzahl unterschiedlichster Themen ein



Du übernimmst die Leitung im Hinblick auf funktionsübergreifende Aufgaben und Teilprojekte für die Bereiche Geschäftsentwicklung, Marketing und Vertrieb

Du wirst sehr genau in die Datenanalyse einsteigen und daraus wesentliche Erkenntnisse für Wachstumschancen generieren sowie konkrete Handlungsempfehlungen ableiten

Dein Ansporn ist es, bestehende Prozesse stetig zu verbessern und unsere Effizienz zu steigern

Du übernimmst allgemeine, operative und administrative Aufgaben und arbeitest eng mit der Geschäftsführung zusammen - Was auch anliegt, Du packst mit an

Der Auf- und Ausbau unseres Netzwerks zu Leads und Kooperationspartnern runden Dein spannendes Aufgabenprofil ab.





Das bringst Du mit

Ärmel hochkrempeln und Entwicklungen vorantreiben ist Dein Ding

Du hast Dein Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder mit vergleichbarem Schwerpunkt erfolgreich abgeschlossen

Idealerweise hast Du bereits erste Erfahrung auf dem Gebiet der Unternehmensentwicklung in einem Startup, bei einem Inkubator und/oder einer Unternehmensberatung gesammelt

Du liebst die Startup Atmosphäre, Neugierde treibt Dich an und Du bist bereit, Dich flexibel den täglichen Herausforderungen zu stellen

Du kannst Dich für Technologien und Immobilien begeistern, PropTech und Digitalisierung sind Dir vertraut

Es liegt Dir, Dein Kommunikations- und Organisationstalent ins daily business einzubringen

Präsentationen in deutscher und idealerweise in englischer Sprache sind für Dich selbstverständlich



Teamwork und Eigenverantwortung gehören für Dich absolut zusammen.





Das bieten wir Dir

Spannende und anspruchsvolle Aufgaben in einem ambitionierten und kreativen Team

Eigenverantwortung von Anfang an

Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Arbeiten in einem modernen Coworking Space am Standort Berlin oder situativ auch im Home Office

Einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Vollzeit

Hast Du Lust, gemeinsam mit uns etwas zu bewegen, dann sollten wir uns kennenlernen.



Lass uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. der Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins per E-Mail.