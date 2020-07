Produktmanager (m/w/d) - BIH Digital Health Accelerator bei Berlin Institute of Health (BIH)

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Über uns

Das Berlin Institute of Health (BIH) ist eine Wissenschaftseinrichtung für Translation und Präzisionsmedizin. Das BIH widmet sich neuen Ansätzen für bessere Vorhersagen und neuartigen Therapien bei progredienten Krankheiten, um Menschen Lebensqualität zurückzugeben oder sie zu erhalten. Mit translationaler Forschung und Innovationen ebnet das BIH den Weg für eine nutzenorientierte personalisierte Gesundheitsversorgung. Das BIH wird zu 90 Prozent vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und zu zehn Prozent vom Land Berlin gefördert. Die Gründungsinstitutionen Charité – Universitätsmedizin Berlin und Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) in der Helmholtz-Gemeinschaft sind im BIH eigenständige Partnereinrichtungen.

Die Stelle wird bei BIH Innovations angesiedelt, dem gemeinsamen Wissens- und Technologietransfer des BIH und der Charité. Aufgabe von BIH Innovations ist der konsequente Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in eine kommerzielle oder gesellschaftliche Anwendung. Das Team Digital Labs bündelt darin Aktivitäten zur Identifikation, Entwicklung und Überführung von Digital Health-Produkten in die medizinische Anwendung, z. B. durch Lizenzvergabe oder Unternehmensgründung. Das Programm Digital Health Accelerator (DHA) fördert dabei Produktentwicklung und unterstützt Innovator*innen aus Forschung und Klinik aus dem BIH, der Charité und dem MDC mit Fördermitteln, Coaching/Mentoring, Zugang zu einem Talentpool und Entwicklungspartnern, sowie Kontakten zu Industriepartnern und Investoren.

BIH Innovations sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt – zunächst befristet auf 2 Jahre – einen Produktmanager (m/w/d)- BIH Digital Health Accelerator

Als Produktmanager*in verstärken Sie als integraler Bestandteil das Team des DHA und unterstützen die professionelle Entwicklung von Digital Health-Produkten bei geförderten Innovationsteams.





Ihr Aufgabengebiet

Mit geförderten Projekten:

• Sie maximieren den Product/Market Fit über den gesamten Produktentwicklungsprozess – von der Entwicklung einer überzeugenden Produktvision bis zum Launch eines Produkts bzw. eines Startups

• Sie fungieren als in-house Expert*in und Ansprechpartner*in für die Produktentwicklung und für den Aufbau und die Leitung multidisziplinärer Teams inkl. User Experience, Medizin, Technologie, Hardware- und Softwareentwicklung bis Regulatorik und Business durch einen agilen Produktentwicklungsprozess

• Sie unterstützen die Gewinnung fehlender Produktenwickler*innen für geförderte Projekte

Mit dem DHA-Team:

• Sie vermitteln geförderten DHA-Teams agile Digital Health-Produktentwicklungsmethoden

• Sie managen Produktentwicklungspartner des DHA-Programms inkl. Qualitätskontrolle

• Sie bauen das Mentor*innen-Netzwerk im Bereich Digital Health-Produktentwicklung weiter aus

• Sie entwickeln das DHA-Programm und verknüpfte Aktivitäten von Digital Labs konzeptionell weiter

• Sie kommunizieren mit internen und externen Stakeholdern zu unterstützten Projekten.





Ihr Profil

• Abgeschlossenes naturwissenschaftliches, medizinisches oder technisches Hochschulstudium (Master/Diplom) idealerweise mit einer betriebswirtschaftlichen Zusatzqualifikation

• Mindestens zweijährige Erfahrung in einer verantwortungsvollen Position in der Produktentwicklung in einem Digital Health Start-up, einem Inkubator/Venture Builder oder einem Life-Science-Unternehmen (z. B. Medizintechnik)

• Mindestens dreijährige, bevorzugt berücksichtigt fünfjährige, Erfahrung als Produktentwickler*in im Bereich Software oder Medizintechnik

• Fundierte Kenntnisse und belegbare Erfahrung mit Produktentwicklung – von digitalen Technologien, Strategie, Business Planung, UX Design, Hard- und Software Engineering bis zu Agile/Lean Produktentwicklungsmethoden

• Kenntnisse mit relevanten Entwicklungs-umgebungen und Programmiersprachen von Vorteil

• Kenntnisse im Bereich maschinelles Lernen und/oder Hardwareentwicklung von Vorteil

• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift





Wir bieten

• Eine gesellschaftlich relevante Tätigkeit in einem zukunftsweisenden universitären Forschungs-umfeld

• Eine abwechslungsreiche und fordernde Tätigkeit zusammen mit führenden Forscher*innen und Kliniker*innen der Charité – Universitätsmedizin Berlin als Teil eines intrinsisch motivierten und leistungsbereiten Teams

• Vergütung in Entgeltgruppe 13 TVöD Bund (Ost)

• Eine zunächst für 2 Jahre befristete Vollzeitstelle (39 Std./Woche), Teilzeit nach Vereinbarung (mind. 30 Std./Woche)

• Flexible Arbeitszeiten und Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

• Sehr gute Weiterbildungs- und Entwicklungs-möglichkeiten Ihrer persönlichen Stärken und viel Raum für eigene Gestaltungsideen

• Primärer Arbeitsplatz ist der entstehende Digital Labs Coworking-Space in Berlin-Mitte





Überfachliche Qualifikationen

• Überdurchschnittlich ausgeprägte Fähigkeit, in Situationen ohne klare Datenlage starke analytische Fähigkeiten zu verbinden mit effektiver, effizienter und teamorientierter Arbeitsweise

• Hoher unternehmerischer Antrieb, neue Produkte zu entwickeln in ständiger Synchronisierung mit dem Team, Berücksichtigung und kontinuierlicher Repriorisierung von Aktivitäten, Timelines und Ressourcen, und in Kommunikation mit allen relevanten Stakeholdern insbesondere aus dem universitärem Umfeld

• Praktische Erfahrung in der Entwicklung von Medizinprodukten nach MDD/MDR von Vorteil

• Unternehmerische Erfahrung von Vorteil

• Hohe soziale Kompetenz und kommunikatives Geschick





Wir leben Vielfalt!

Das BIH fordert Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte Bewerber*innen sowie ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung reichen Sie bitte über das BIH-Karriereportal bis zum 17.08.2020 unter Angabe der KennzifferBIH-12/2020 ein.