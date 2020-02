B2B Vertrieb / Account Manager (m/w/d) - Additive Fertigung bei BigRep GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Über uns

Den großformatigen 3D-Druck für kleine und mittlere Unternehmen erschwinglich zu machen, war der Traum, der BigRep 2014 ins Leben rief. Einige wenige Mitarbeiter bauten in einem Berliner Loft den BigRep ONE-Druckerprototypen, der das Unternehmen in Schwung brachte. Heute arbeiten über 100 Mitarbeiter an drei Standorten zusammen in unserem Unternehmen für industrielle 3D-Drucker Herstellung und vier Druckermodelle wurden bereits veröffentlicht.

Wir sind eine der bekanntesten Marken für den großformatigen §D-Druck und haben den Übergang vom Prototyp zur Produktion von Endprodukten erfolgreich vollzogen. Wir glauben, dass Erfolg als Hersteller in diesem Bereich bedeutet, den Kunden nicht nur eine Maschine für die additive Fertigung anzubieten, sondern eine komplette digitale Produktionslösung bereitzustellen.

Um dies zu verwirklichen, haben wir ein Team von Experten für Marketing, Design, Innovation, Software, Steuerungssysteme und Hardware zusammengestellt. Viele von uns kommen aus der 3D-Druckindustrie, aber alle von uns teilen ein großes Interesse und eine Leidenschaft für alles, was mit dem 3D-Druck zu tun hat, und wollen Teil dieses nächsten Kapitels in der Fertigungsgeschichte sein.







Verantwortlichkeiten

B2B Direktvertrieb innerhalb der DACH Region

Betreuung und Steuerung von bestehenden Vertriebspartnern im gesamten Raum EMEA

Schriftliche und telefonische Kommunikation mit potenziellen Direktkunden und europäischen Vertriebspartnern

Beratung zu unseren Produkten und Dienstleistungen sowie Erstellung von Produktinformationen und Präsentationen für Verkaufsgespräche

Teilnahme an nationalen und internationalen Messen

Erstellung von Angeboten und Bearbeitung von Ausschreibungen

Recherche, Identifikation und Ansprache potenzieller Neukunden

Enge Zusammenarbeit und Absprachen mit internen Abteilungen







Dein Profil

Professionelles Auftreten und Freude am Umgang mit Kunden

Bevorzugt (aber nicht zwingend) Erfahrung im Vertrieb von beratungsintensiven B2B-Produkten,

vorzugsweise im Bereich der Additiven Fertigung oder von CNC-Werkzeugmaschinen

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium, bevorzugt mit technischer Ausrichtung

Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind zwingend, deutsche Muttersprache und weitere Fremdsprachen wären ein Plus.

Hervorragende Kommunikation in Wort und Schrift

Gute Teamfähigkeit

Hohe Belastbarkeit und Eigenverantwortlichkeit

Gute Analyse-, Problemlösungs- und Präsentationsfähigkeiten

Reisebereitschaft national und international (10%)







Wenn du dich in dieser Rolle sehen kannst, sind hier noch einige andere Gründe, warum BigRep der richtige Ort für dich ist: