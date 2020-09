Venture Director (m/w/d) bei Bitrock Digital Partners

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Über uns

Du hast eine Leidenschaft für digitale Geschäftsmodelle? Und träumst nachts von Lean Start-Up Methoden, bastelst MVPs und denkst im Design Thinking Ansatz?

Dann bist du bei uns genau richtig: Bitrock Digital Partners hat es sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit Unternehmen neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Wir erschaffen disruptive Ideen der Zukunft und realisieren Projekte von der Ideengenerierung, über die Validierung bis hin zum operativen Betrieb neuer Ventures. Wir verstehen uns dabei immer als Unternehmer.





Aufgaben

Als Venture Director führst du interdisziplinäre Teams und fordernde Kunden durch den komplexen Prozess des Venture Aufbaus und trägst dabei die strategische und operative Verantwortung. Des Weiteren baust du eigenständig Kontakt zu neuen Geschäftskunden auf und initiierst neue Projekte.

Du …

… führst Projekte durch alle Phasen des Bitrock Venture Building Prozesses: von der Ideengenerierung, Validierung, Produktentwicklung bis hin zur Gründung und Skalierung.

… koordinierst und leitest mehrere Projekte und agierst hierbei stets eigenständig.

… inspirierst deine Kollegen, förderst sie durch konstruktives Feedback und erzeugst psychologische Sicherheit.

… prüfst und strukturierst Marktanalysen, Business Cases, Marketing-, Pricing- sowie Go-to-Market Strategien.

… beurteilst und validierst neue Geschäftsideen.

… stellst eine nachhaltige und effiziente Arbeitsweise innerhalb der Projektteams sicher.





Qualifikation

Das bringst du idealerweise mit:

Abgeschlossener Masterabschluss, MBA oder ähnlicher Hochschulabschluss

6-8 Jahre Berufserfahrung in relevanten Bereichen (Projektleitung, Gründung eines Start-Ups, Managementberatung, o.ä.) davon mind. 2 Jahre mit Führungserfahrung

Ausgezeichnete Koordinations- und Kommunikationsfähigkeiten

Spritziges und sympathisches Auftreten für die schnelle Gewinnung potenzieller Kunden

Außerordentliche analytische und konzeptionelle Denkweise (mit einer ordentlichen Prise Kreativität)

Technische Affinität (AI, IoT und Co. sollten nicht nur als Buzzwords bekannt sein)

Proaktive und strukturierte Arbeitsweise, die sowohl selbständiges „operatives Anpacken“ als auch kollaborative Teamarbeit erfordert

Du kannst Personen von neuen Technologien, Geschäftsmodellen oder persönlichen Interessen begeistern

Du hast kein Problem in der Isar (bei 15°C) mit deinem Team gegen den Strom zu schwimmen 😉

Hervorragende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch





Benefits

In unserem Office herrscht stets eine dynamische sowie vertraute Atmosphäre, in der man konzentriert zusammen brainstormt und zur Abkühlung auch mal gemeinsam in die Isar nebenan springt.

Neben unserem grandiosen Team (und hervorragendem Kaffee ;)) gibt es gute Gründe sich uns anzuschließen:

Sehr viel Gestaltungsmöglichkeit mit entsprechender Verantwortung

Direkte Zusammenarbeit mit einem hochmotivierten Team aus erfahrenen Gründern und ehemaligen Beratern von McKinsey und BCG

Sehr gute Karrieremöglichkeiten bei Bitrock aber auch bei allen neuen Ventures

Ein großartiges Arbeitsklima mit flachen Hierarchien, schnellen Entscheidungsprozessen sowie einem transparenten und herzlichen Umgang

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen! Schicke diese bitte mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermin!