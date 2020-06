Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d) Tourismuswirtschaft - Schwerpunkt Controlling bei Blausee GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin August 2020

Über uns

Die Blausee GmbH ist unser Unternehmen für Sachsen und Sachsen-Anhalt mit dem Hauptsitz in Gröbern, in der Nähe von Bitterfeld-Wolfen. Von hier aus projektieren und steuern wir die touristische Entwicklung ehemaliger Tagebauseen, wie am Goitzsche, Gröberner und Gremminer See. Wir im Team konzentrieren uns zudem auf die nachhaltige Bewirtschaftung der dazugehörenden Wälder und landwirtschaftlichen Nutzflächen, sowie weiterer Seen in Sachsen. Diese langfristig angelegte In-Wert-Setzung erfolgt durch die eigenständige Erschließung von Baugebieten und die Umsetzung eigene Bauprojekte auf diesen Flächen.

Mit diesem Anspruch haben wir am Standort Gröbern mit dem See- und Waldresort ein ökologisch orientiertes 4*-Ferienresort am Ufer des neuen Sees projektiert, umgesetzt und betreiben es nun erfolgreich in Eigenregie für Gäste aus der ganzen Welt. Im Rahmen der Erstbesetzung suchen wir Dich als Assistent der Geschäftsführung (m/w/d). Für diese Position solltest Du eine ausgeprägte Affinität für die Bau- und Immobilienwirtschaft haben, die „kaufmännische rechte Hand“ der Geschäftsführer werden, die sie in allen relevanten Aufgaben unterstützt und entlastet, wichtige Investitionsentscheidungen vorbereitet und nach erfolgreicher Einarbeitung auch Projekte aller Art umsetzt.

Reizt Dich die Herausforderung in unserem mittelständischen Familienunternehmen mit anderen kreativen Köpfen vielfältige Themenstellungen und Projekte aktiv und pro-aktiv anzugehen und mit zu gestalten, die auch noch in den nächsten Jahrzehnte bestand haben werden? Auf Dich warten spannende Kalkulationen und Berechnungen, sowie herausfordernde Aufgaben aus der operativen und tagesaktuellen Arbeit der drei Geschäftsführer.

Zu der zum nächstmöglichen Zeitpunkt beginnenden Tätigkeiten gehören als Assistent der Geschäftsführung (m/w/d)





Deine Aufgaben

Unterstützen und entlasten des kaufmännischen Geschäftsführers

Erstellen des monatlichen Berichtswesens

Aufbereitung der Zahlen für Sitzungen der Geschäftsführungen und Gesellschafter

Entwicklung von Unternehmens- und Planungskennzahlen

Erarbeitung von fundierten Entscheidungsvorlagen(Analysen, Konzeption, Präsentation)

Ansprechpartner für alle Controllingthemen

Sparringspartner für die gesamte Geschäftsführung





Deine Qualifikation

Für diese spannende Herausforderung erwarten wir von Dir als Assistent der Geschäftsführung (m/w/d) folgende fachlichen und persönlichen Eigenschaften:

Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium (BWL, Wirtschaftsingenieurwesen (Bau), oder ein bautechnisches Studium ergänzt mit MBA)

Erste Erfahrungen (mind. 3 Jahre Berufserfahrung) in einer Unternehmensberatung oder in einem breit aufgestellten, Unternehmen der Immobilienwirtschaft, Hotelbetrieb oder Tourismusentwicklung

Fundierte Kenntnisse in MS Office (insbesondere MS-Excel-Expertenwissen)





Dein Profil

Selbständiges, zielorientiertes, proaktives Arbeiten mit hohem Selbstanspruch

Durchsetzungsvermögen, gegründet auf unternehmerischem Denken

Teamfähigkeit





Unser Angebot

Führende Unterstützungsrolle als Assistent beim Auf- und Ausbau der Projekt- und Investitionsaktivitäten

Kurze und schnelle Entscheidungswege mit den Gremien

Die Zukunft bei einem mittelständischen Familienunternehmen aktiv mit zu gestalten

Breitgefächertes Aufgabenspektrum, das weit über den Assistentenbereich hinausragt

Flexible Modelle in der Arbeitszeit und Arbeitsort für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Unbefristete Festanstellung mit leistungsbezogener Vergütung





Dein nächster Schritt

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als Assistent der Geschäftsführung (m/w/d)!

Für das Bewerbungsmanagement haben wir die Personalberatung heiden associates beauftragt. Bitte bewerbe Dich ausschließlich online mit nur wenigen Klicks über das Jobportal von heiden associates.

Für erste Informationen steht Dir unser externer Personalleiter, Olaf Gärtner telefonisch zur Verfügung.

Der weitere Ablauf sieht wie folgt aus: Nach Eingang Deiner Online-Bewerbung erhältst Du zeitnah per E-Mail eine Eingangsbestätigung. Ein erstes qualifiziertes Feedback über Deine Bewerbung geben wir Dir Mitte Juli. Unsere Interviews mit den Kandidaten der engeren Wahl finden ab Ende Juli statt. Anschließend folgen Gespräche mit den finalen Kandidaten vor den Entscheidern in Gröbern.