Junior Marketplace Manager (m/w/d) - Online-Marketing bei bonstato

Frühestmöglicher Eintrittstermin August 2020

Über uns

Die bonstato GmbH ist ein aufstrebendes E-Commerce Unternehmen, das seit 2015 erfolgreich ausdrucks-starke Eigenmarken mit individuellem Charakter und einer großen Bandbreite an Produkten konzipiert: bonmedico, bonVIVO und bonAMICO sind die aktuellen Marken, die über diverse Marktplätze vertrieben werden. Bonstato agiert in Europa und den USA über verschiedene Vertriebskanäle, bleibt aber lokal verankert: Der Stammsitz liegt im Herzen Münchens. Hier wird die Konzeption der Marken abgedeckt; vom Entwurf bis zum Vertrieb der Produkte. Mit einer klaren Wachstumsstrategie suchen wir motivierte Kollegen, die mit uns gemeinsam unsere Vision in die Realität umsetzen. Willst Du ein schnell wachsendes Unternehmen und innovative Ideen kreativ mitprägen? Dann würden wir Dich gerne kennenlernen.

Wir suchen ab sofort Unterstützung im Projekt-Management und bei der Umsetzung sowie Steuerung unserer Aktivitäten auf unseren nationalen und internationalen Marktplätzen im Online-Marketing mit Schnittstellen zum Einkauf, zur Logistik und zur Kundenbetreuung.





Aufgaben

Eigenständige Marktplatz-Betreuung mit Verantwortung für Performance & Weiterentwicklung sowie Zusammenarbeit mit Logistik

Selbstständige Projektbearbeitung und Projektkoordination (z.B. Erstellung von neuen Produktpräsentationen mit besonderem Fokus auf Keyword Recherche, Bildpräsentation, Produktbeschreibung und Produktanlage)

Prozessmanagement durch eigenverantwortliches Aufsetzen, Evaluieren und Weiterentwickeln von Prozessen zur Projektumsetzung

Inhaltliche und grafische Gestaltung von Produktverpackungen und Beilagen in Digital und Print

Enge Zusammenarbeit mit internationalen Herstellern und Freelancern, Koordination von Übersetzungsarbeiten und Bearbeitung von nationalen und internationalen Kundenanfragen

Unterstützung bei der Planung, Konzeption und Umsetzung verschiedener Online Marketing-Strategien und -Kampagnen (z.B. SEO, E-Mail-Marketing, Social Media) inklusive Content-Kreation sowie kampagnenbezogenen Auswertungen und Analysen

Überwachung, Erfolgsmessung und Optimierung aller relevanten KPIs

Durchführung regelmäßiger Wettbewerbsanalysen und Implementierung von Best Practices





Qualifikation

Erfolgreich abgeschlossene/s kaufmännische Ausbildung oder Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre, Kommunikationswissenschaft, E-Commerce oder Marketing

Spaß am Projekt-Management, dem Durchdenken und Optimieren von Prozessen sowie dem Set-Up von prozesstechnischen Systemen

Sehr gute analytische Fähigkeiten & Affinität für neue Technologien und Tools

Hohe Internetaffinität, schnelle Auffassungsgabe und technisches Verständnis für SEO

Gutes Gespür für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge, Grafik-Design sowie ausgeprägte Schreibkünste

Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Weitere Fremdsprachen wie Spanisch, Italienisch oder Französisch wünschenswert, jedoch keine Voraussetzung

Zuverlässigkeit sowie sorgfältige, selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise

Hohes Engagement, Kooperationsfähigkeit, Kontaktfreude und Durchsetzungsvermögen





Benefits

Vollzeitstelle mit attraktivem Verdienst

Spannende Aufgaben mit viel Verantwortung und großem Gestaltungsfreiraum

Großartige Entwicklungsperspektiven

Einbindung und Mitgestaltung bei der Unternehmensentwicklung

Ambitioniertes Team mit großen Zielen & schönes Büro im Herzen von München

Bewirb Dich jetzt und schicke uns Deine Bewerbungsunterlagen (inklusive Anschreiben), Deine Verfügbarkeit und Deine Gehaltsvorstellung.

Wir freuen uns von Dir zu hören!