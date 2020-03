Experienced Consultant in Advanced Analytics, focus Data Science (m/w/d) bei Siemens SMC

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Die Aufgabe

Als Experienced Consultant in Advanced Analytics mit Schwerpunkt Data Science sind Sie Teil der Digital Consulting-Einheit und arbeiten am Puls der industriellen Digitalisierung. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Projekte im Spektrum des modernen Data Analytics zu erschließen und umzusetzen. Die Lösungen, an denen Sie arbeiten werden, erstrecken sich von Machine Learning über Visual Analytics hin zu Text Mining, Image Recognition, Process Mining, Automation und vielen weiteren spannenden Technologiefeldern. Sie arbeiten an den Antworten zu tiefgreifenden Fragen verschiedener Industrien und tragen zu erfolgreichen Lösungen sowohl für den Siemens Konzern als auch für den externen Markt bei. Sie werden mit spannenden Themen wie Betrugserkennung, Frühwarnsystem, Preis- und Verkaufsoptimierung, Material- und Prozessfluss-Analyse uvm. konfrontiert. Stark wachsende Geschäftsfelder und neue Technologien rund um Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung warten auf Sie. Bei uns bekommen Sie die Gelegenheit, sich in diesen dynamischen Märkten in die Tiefe Ihres Fachs sowie in die Breite in andere Disziplinen weiter zu entwickeln. Wachsen Sie mit uns und nutzen Sie Ihre Chance, erfolgreichen SMC Alumni in Führungspositionen zu folgen.





Das erwartet Sie bei uns

Sie arbeiten mit Ihrem Team in enger Zusammenarbeit mit Kunden und internen Kolleginnen und Kollegen vom Management Consulting, Operations Consulting und UX Team

Sie begeistern unsere Kunden für innovative technische Umsetzung und Lösung ihrer Bedürfnisse und sind eine Schlüsselfigur bei der Pilotierung und Implementierung von Lösungen für diese Einheiten

Sie treiben die Konzeption und Akquisition von neuen Kundenprojekten im Bereich Data Analytics maßgeblich voran

Sie übernehmen Verantwortung für Ad-hoc Analysen sowie bestehende Analytics Projekte bei Auswertungen und Analysen von Datensätzen mit großen Mengen strukturierter und unstrukturierter Daten

Sie sind Teil des technischen weltweiten Roll-Outs von erfolgreichen POCs

Sie übernehmen das interne und das externe Stakeholder-Management für Ihre Projekte

Sie sind ein Sparringpartner für neue Technologien, für bestehende und neue Produkte und helfen in der Abteilung und mit anderen Partnern, neue Lösungen zu finden und zu entwickeln





Das zeichnet Sie aus



Sie haben drei bis fünf Jahre herausragende Leistungen in Data Science, Software Engineering, Big Data oder verwandten Bereichen erbracht und verfügen über erste Erfahrung im Beratungsumfeld

Sie beherrschen Programmiersprachen wie SQL, Python und R sowie Frameworks wie Tensorflow und arbeiten bei Entwicklungen in verteilten Teams professionell mit Version Control Tools wie z.B. GIT

Sie haben ein tiefes Verständnis und beherrschen die Anwendung von algorithmischen Modellen. Sie unterscheiden technische Qualitätsmerkale und Limitierungen verschiedener Modelle und sind in der Lage, Entscheidungen für das gewählten Modell nachvollziehbar zu belegen

Sie haben bereits mit Tools zur Visualisierung wie Tableau und QlikSense gearbeitet und sind in der Lage, sich dieser Tools zu bedienen, um auch komplexe Sachverhalte effektiv zu kommunizieren

Sie haben Datenanalyse-Projekte verantwortet und kommen eigenständig zu einer belastbaren und nachvollziehbaren Lösung, z.B. anhand von model explainability Methoden

Sie besitzen einen ausgezeichneten Universitätsabschluss (Master/Diplom/Promotion) in Informatik, Statistik, Mathematik, Physik, Data Science / Engineering, Machine Learning oder einem ähnlichen Studiengang

Sie haben Interesse an neuen Technologien im Bereich Artificial Intelligence und Digitalisierung und bilden sich aktiv weiter

Sie verfügen über exzellente analytische und konzeptionelle Fähigkeiten und eine ausgeprägte unternehmerische Denkweise

Sie haben erste Arbeitserfahrungen im Ausland gesammelt (ergänzt durch Erfahrungen während des Studiums oder in Form von einschlägigen Praktika)

Sie überzeugen mit Ihrer Kommunikationsfähigkeit in Englisch, Deutschkenntnisse sind von Vorteil

Sie bringen hohe soziale Kompetenz, Teamgeist und Reisebereitschaft mit (ca. 80 Prozent Ihrer Arbeitszeit werden Sie unterwegs sein)

Bei uns zu arbeiten heißt, etwas zu bewegen – vom ersten Tag an. Bewerben Sie sich jetzt.