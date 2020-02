Praktikant / Werkstudent (m/w/d) - Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Social Media bei Business Angels Club Berlin-Brandenburg e.V.

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Über uns

Wir sind der Business Angels Club Berlin-Brandenburg e. V. (BACB). Das ist ein Zusammenschluss von über 70 erfahrenen Unternehmern und Managern (den Business Angels). Unser Ziel: innovative Existenzgründer mit Know-How, Kontakten und Kapital zu unterstützen. Zentrale Elemente der Club-Arbeit sind die monatlichen Pitching- Veranstaltungen, die BAC-Academy, sowie der BACB-Unternehmerpreis, der jährlich an ein erfolgreiches Start-up vergeben wird. Jährlich werden über 500 Projekt- und Businesspläne gesichtet und ca. 100 Gründer und Unternehmer von Mitarbeitern der Geschäftsstelle und den Business Angels betreut. Darüber hinaus arbeiten wir mit einer Vielzahl von Kooperationspartnern in Berlin, in anderen Bundesgebieten sowie dem Ausland eng zusammen.





Die Aufgabe

Aufbau und Pflege der Social Media Kanäle sowie des BACB Redaktionsplans

eigenständige Fortführung und Weiterentwicklung d. Videoprotokolls und unseres Startup Newsletters

Unterstützung bei der Evaluierungsarbeit mit Startups

Kontakt zu allen relevanten Netzwerkpartnern, Vorbereitung von Terminen und Treffen

Vorbereitung von und Teilnahme an unseren Sitzungen und Veranstaltungen: monatliche Pitchings, BAC Academy, Netzwerktreffen, BA-Clubtreffen





Die Anforderung

Teamplayer mit Organisationstalent, freundlich, aufgeschlossen und positiv denkend

gute Kenntnisse der Microsoft Office Programme

englische Sprachkenntnisse von Vorteil

Bereitschaft zu teilweise flexibler Arbeitszeit (zweimal im Monat in den Abendstunden)

ausgeprägtes Interesse an neuen Themen, Innovationen und Menschen

idealerweise erste Erfahrungen im Bereich Social Media und Content Creation





Die Qualifikation

Student (z.B. BWL mit der Spezialisierung Marketing, Kommunikationsmanagement, Design o.Ä.)





Wir bieten