Business Development Manager / Assistant to the CEO (m/w/d) bei campai GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Wer sind wir?

Wir sind ein VC-finanziertes Berliner Start-Up im Vereinsbereich und wollen dieses Jahr noch einmal richtig durchstarten. 600.000 Vereinen allein in Deutschland wollen digitalisiert werden - Dafür benötigen wir Dich, ein Allround-Talent, das sowohl die interne Verwaltung im Griff hat als auch Unterstützung auf operativer Ebene leisten kann, ab sofort als Unterstützung. Dein zukünftiger Aufgabenbereich ist also so vielfältig wie anspruchsvoll; langweilig wird dir hier mit Sicherheit nicht.

Wir bieten Dir die Möglichkeit unmittelbar am weiteren Aufbau, Wachstum und Erfolg eines jungen Unternehmens mitwirken und -gestalten zu können und “Deinen Abdruck zu hinterlassen”. Flache Hierarchien und unser (noch) kleines, multinationales Team runden das Bild ab. Du fühlst dich der Herausforderung gewachsen und hast Lust auf mehr bekommen? Wir freuen uns auf deine Bewerbung.







Dein Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichsweise abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung

Ausgeprägte Kommunikationsstärke und Organisationstalent

Die Fähigkeit, in einer schnelllebigen Umgebung zu arbeiten, sich an verschiedene Situationen anzupassen und am Arbeitsplatz zu lernen

Ausgeprägte Teamfähigkeit

Strukturierter, ergebnisorientierter Arbeitsstil mit der Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen







Deine Rolle

Du wirst Teil eines jungen und dynamischen Teams mit dem Ziel Campai als Marktführer zu etablieren

Du unterstützt das Management bei allen strategischen Fragestellungen, z.B. Budgetplanung, Vertragsverhandlungen und Geschäftsfeldentwicklung

Du verantwortest interne Verwaltungsprozesse, z.B. vorbereitende Buchhaltung und Koordination mit dem Steuerbüro für Monats-/Jahresabschlüsse

Du übernimmst die Koordination des Office Managements

Du wirst Erstansprechpartner für unsere Geschäftspartner, Investoren und Anwälte







Interesse?

Dann bewirb dich jetzt und schicke deinen CV an Marius. Bei Fragen komm gerne jederzeit auf uns zu.