Account Executive (m/w/d) bei Capmo GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Über uns

Was macht unser Sales Team besonders? Gemeinsam haben wir direkten Einfluss auf das rasante Wachstum von Capmo! Unsere Aufgabe dabei ist es, potenzielle Kunden von Anfang an für Capmo zu begeistern, sie durch ihre Entscheidungsphase zu begleiten, eine auf ihre Probleme zugeschnittene Value Proposition zu erarbeiten, Verhandlungen auf Geschäftsführer Ebene zu führen und sie als zufriedene Kunden zu gewinnen. Bist du bereit, eine großartige Firma mit uns aufzubauen und selbst daran zu wachsen?

Als Account Executive (w/m/d) bei Capmo bist du maßgeblich für das Wachstum unserer Kundenbasis verantwortlich. Dabei arbeitest du eng mit unserem Business Development Team zusammen und übergibst gewonnen Kunden eigenverantwortlich an unser Customer Success Team





Aufgaben

Du führst (online) Beratungsgespräche mit potenziellen Kunden (Geschäftsführern, Projektleiter, etc.) durch und begeisterst dabei alle relevanten Stakeholder.

Du steuerst eigenverantwortlich den Deal Life Cycle - von der Validierung des Deals über das Beratungsgespräch bis hin zum Closing.

Du entwickelst unsere Sales Pitches und Prozesse kontinuierlich weiter, damit wir noch stärker im Markt wachsen können.

Du bist im engen Austausch mit unserem Entwickler Team, um Produktfeedback und eigene Ideen weiterzugeben.

Du schärfst in Zusammenarbeit mit dem Business Development Team unseren Target Market - basierend auf Closing Rates der einzelnen Marktsegmente.

Du nimmst an Sales Trainings und regelmäßigen Feedback Sessions mit deinem Team Lead teil, um deine Sales Skills weiterzuentwickeln.





Qualifikation

Nach einem abgeschlossenen Studium hast du bereits 2-3 Jahre Berufserfahrung als Account Executive oder ähnlichen Rollen mit starkem Kundenkontakt sammeln können - idealerweise im B2B Software Bereich.

Du zeichnest dich als aktiver Zuhörer aus, gehst empathisch auf die Bedürfnisse unserer potentiellen Kunden ein und bis sicher in der Verhandlung mit unterschiedlichen Stakeholdern.

Du bist sicher in der Steuerung kurzer Sales-Zyklen und bringst ein Verständnis für Frameworks wie MEDDIC, SPIN oder Challenger Sale mit.

Du gehst strukturiert und sorgfältig an Aufgaben heran und hältst deine Deadlines ein - ausnahmslos!

Du bist kommunikationsstark, proaktiv und arbeitest gerne eigenverantwortlich - bist zudem aber ein Teamplayer, der auf gemeinsame Ziele Wert legt.

Im Idealfall hast du bereits ein gutes Verständnis von SaaS und B2B oder schon Erfahrung mit der Bau- und Immobilienbranche. Du besitzt exzellente Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.





Benefits