Praktikant (m/w/d) Operations bei Care Companion GmbH - Careship

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Über uns:

Wir sind Careship.

Aus dem Herzen Berlins revolutionieren wir den deutschen Pflegemarkt mit einem Ziel: Wir möchten Jung und Alt zusammenbringen für mehr Lebensfreude für Senioren. Mittels individueller Auswahl finden wir passgenaue Betreuer für Senioren und arbeiten so kontinuierlich an der Verbesserung der Lebensqualität von immer mehr Menschen. Mit einem starken Team expandieren wir gerade in mehrere Großstädte Deutschlands – und brauchen dazu Deine Unterstützung!







Deine Aufgaben:

Du unterstützt hauptsächlich in einem unserer drei Operations Teams - Sales, Kundenservice oder Partner Akquise, hast aber die Möglichkeit in anderen Operations Bereichen tätig zu sein.

Sales:

Du vertreibst unsere Leistungen am Telefon

Du bist erster Kontakt in der Beratung und stehst unseren Kunden bei allen Fragen rund um ihren Pflegeanspruch zur Seite

Du steigerst die Effektivität und Effizienz aller vorhandenen Prozesse durch gründliche Analyse und Optimierung

Du gehst aktiv auf mögliche neue Kunden zu und berätst sie zu unserem Produkt

Du dokumentierst dein Vorgehen in unserem CRM System

Kundenservice:

Betreuung sämtlicher Kundenanliegen und -fragen

Anliegen und Fragen unserer Alltagshelfer beantworten

Gleichermaßen gehört das Einholen von Kundenfeedback und die darauf basierende Optimierung unserer operativen Prozesse zu Deinen Aufgaben

Pflege unseres CRMs

Sicherstellung und Steigerung der Kundenzufriedenheit - wir lieben und leben 100% Customer Happiness

Partner Akquise:

Du screenst Bewerbungen und führst erste Telefoninterviews mit unseren Bewerbern

Du postet Stellenanzeigen auf kostenlosen Stellenbörsen und arbeitet eng mit unserem Marketing-Team zusammen, für die Optimierung unserer Stellenanzeigen

Du stellst sicher, dass die Bewerber alle notwendigen Unterlagen einreichen und hilfst somit, unseren Bewerbungsprozess zu beschleunigen

Du übernimmst Verantwortung in eigenen Projekte





Dein Profil:

Du bist eingetragener Student in der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft, Betriebswirtschaftslehre, Psychologie oder einem ähnlichen Studiengang

Du hast bestenfalls bereits erste Erfahrungen in der Startup-Szene

Du besitzt gute analytische, organisatorische und kommunikative Fähigkeiten

Du zeigst Eigeninitiative, bist entscheidungsfreudig und pragmatisch

Du sprichst fließend Deutsch





Was wir dir bieten:

Beginn: ab sofort

Du erhältst Mindestlohn, ein Pflichtpraktikum oder freiwilliges Praktikum sind möglich

Vollzeitpraktikum für 6 Monate

100% Remote Arbeit ist möglich

Verantwortungsvolle Aufgaben, bei denen Du extrem viel lernen kannst und einen wesentlichen Beitrag zu einem der aktuellsten Themen in unserer Gesellschaft leistest

Ein motiviertes Team, flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege wo Du all Deine Ideen einbringen kannst

Klingt das spannend für Dich? Dann bewirb Dich online mit Deiner aussagekräftigen Bewerbung inklusive des möglichen Eintrittstermins oder sende uns Deine Unterlagen per Email.

Wir freuen uns auf Dich!