Praktikant (m/w/d) für Partner Management bei Care Companion GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über uns

Wir sind Careship. Aus dem Herzen Berlins revolutionieren wir den deutschen Pflegemarkt mit einem Ziel: Wir möchten Jung und Alt zusammenbringen für mehr Lebensfreude für Senioren. Mittels individueller Auswahl finden wir passgenaue Betreuer für Senioren und arbeiten so kontinuierlich an der Verbesserung der Lebensqualität von immer mehr Menschen. Mit einem starken Team expandieren wir gerade in mehrere Großstädte Deutschlands – und brauchen dazu Deine Unterstützung!





Deine Mission

Während Deines Praktikums unterstützt Du unser Operations Team und bist der Hauptansprechpartner für unsere Alltagshelden. Wir geben Dir den Freiraum eigene Projekte zu übernehmen und erste, elementare Erfahrungen zu sammeln.





Deine Aufgaben

Du betreust unsere Alltagshelfer bei all ihren Anliegen

Sobald unsere Alltagshelfer den Bewerbungsprozess durchlaufen haben, werden sie an Dich übergeben und Du kümmerst dich um ihr Onboarding

Das Qualitätsmanagement und die Zufriedenheit unserer Alltagshelfer stehen bei Dir an erster Stelle

Du holst regelmäßiges Feedback von unseren Alltagshelfern ein und bist das Bindeglied zwischen unserem internen Team und unseren freiberuflichen Partnern

Du organisierst und unterstützt bei verschiedenen Events (Sommerfest, Stammtisch, etc.) und Angeboten

Du übernimmst Verantwortung für Deine eigenen Projekte





Dein Profil

Du bist aktuell immatrikuliert und bist für 6 Monate für ein Vollzeitpraktikum verfügbar

Du besitzt gute organisatorische und kommunikative Fähigkeiten

Du zeigst Eigeninitiative, bist entscheidungsfreudig und pragmatisch

Du sprichst fließend Deutsch und bist empathisch & freundlich

Du hast bestenfalls bereits erste Erfahrungen in der Startup-Szene sammeln können





Was wir Dir bieten

Beginn: ab sofort

Dauer: 6 Monate

Faire Bezahlung - wir zahlen Mindestlohn!

Verantwortungsvolle Aufgaben, bei denen Du extrem viel lernen kannst und einen wesentlichen Beitrag zu einem der aktuellsten Themen in unserer Gesellschaft leistest

Ein motiviertes internationales Team, flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege wo Du all Deine Ideen einbringen kannst

Modernes Büro mit Wohlfühlatmosphäre, Tischtennisplatte, Obst, Getränke, Teamlunch sowie Teamevents



Klingt das spannend für Dich? Dann sende uns Deinen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben, warum Du Teil von Careship werden möchtest per Email oder bewirb Dich direkt über unser Kontaktformular.



Wir freuen uns auf Dich!