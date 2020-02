Berater (w/m/d) - für das duale Studium bei Career Partner GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Du bist Vertriebs-Profi, liebst es mit Menschen zu arbeiten und willst sie bei ihren ersten Schritten in Richtung Karriere unterstützen? Perfekt! Die IUBH hat als eine der am schnellsten wachsenden Bildungsgruppen für jeden das passende Studienangebot. Du hast Lust, interessierte Studierende durch unser Portfolio zu lotsen und sie auf dem Weg zu ihrem persönlichen Traumstudium zu beraten? Dann komm in unser Team!







Deine Aufgaben

Beratung, Betreuung und Begleitung entweder unserer Interessenten, Bewerber und Studierenden oder neuer Unternehmen sowie unserer bestehenden Praxispartner

Teilnahme an Messen, Schulveranstaltungen u.a. internen sowie externen Veranstaltungen

Durchführung des sog. „Matching-Prozesses“ für Deinen Studiengang in Absprache mit Deinem Team

Datenpflege in unseren CRM-Systemen

Prozessoptimierung und/oder Entwicklung von neuen Konzepten







Dein Profil

Einer der Studiengänge findet Dein Interesse: Gesundheitsmanagement, Personalmanagement, Wirtschaftsinformatik, Tourismusmanagement oder Soziale Arbeit

Dein Herz schlägt für Beratung und Betreuung

Du bist eine offene und aufgeschlossene Persönlichkeit und siehst Deine Stärke ganz deutlich in der Kommunikation

Du bist ein Teamplayer und besitzt Eigeninitiative sowie Verantwortungsbewusstsein

Du hast Organisationstalent und kannst Prozesse effizient gestalten und steuern

Du scheust keine administrativen Aufgaben

Du möchtest Dich mit uns weiterentwickeln

Erfahrung im Bildungssektor oder der Personalvermittlung ist wünschenswert aber kein Muss

Auch Quereinsteiger mit Hands-On Mentalität willkommen!







Du findest Dich in diesem Profil wieder und suchst nach einer neuen Herausforderung? Dann bewirb Dich jetzt online.