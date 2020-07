Marketing Specialist (m/w/d) bei Carepath Technologies GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Wer wir sind

Carepath ist ein in Berlin ansässiges Unternehmen, das eine telemedizinische Plattform zur Überwachung spezifischer Symptome entwickelt, um Ärzte bei der Diagnose und Behandlung zu unterstützen.

Ärzte können ihre Patienten aus der Ferne überwachen und so die Genesung verfolgen oder nach frühen Anzeichen von akuten Ereignissen suchen. Wir bieten Pflegefachleuten Einblick in den tatsächlichen Zustand der Patienten im Laufe ihrer Behandlung.

Unser Gerät der ersten Generation wurde für Atemwegserkrankungen entwickelt, um Husten und später Atemnot zu erkennen. Wir haben diesen Weg lange vor COVID-19 eingeschlagen. Da wir uns in dieser Krise befinden, ist unsere Motivation noch höher, dafür zu sorgen, dass unser Produkt so schnell wie möglich auf den Markt und in die Hände unserer Ärzte gelangt.





Wen wir suchen

Wir suchen Verstärkung für unser Team, das mit unserer Director of Product an der Positionierung und Vermarktung unserer Produktreihe innerhalb der medizinischen Fachkreise in Deutschland und der EU arbeitet. Als Marketing Specialist (m/w/d) bist du verantwortlich für verschiedene Aktivitäten im Zusammenhang mit der erfolgreichen Marktkommunikation unserer Produkte und unseres Unternehmens.





Was deine Aufgaben sind

Du unterstützt die Entwicklung und Umsetzung einer erfolgreichen Marktkommunikationsstrategie.

Du bist verantwortlich für die Gestaltung von Marketinginhalten (Texte, Bilder, Videos) für Online- und Offline-Marketingkanäle.

Du erstellst Produkt- und Firmen-Pitch-Decks, Präsentationen, Übersichten und Statistiken.

Du bist verantwortlich für Markt- und Wettbewerbsanalysen und -beobachtung.

Du unterstützt die Organisation von Kongressen, Workshops und Firmenveranstaltungen sowie Foto- und Videoaufnahmen.

Du bist verantwortlich für die Analyse und Bewertung umgesetzter Marketingmaßnahmen.





Was du mitbringst

Wir brauchen kluge, dynamische Menschen, die sich der Herausforderung stellen, die Patientenversorgung mit eleganten Technologien zu verbessern. Hier sind einige der Fähigkeiten, die wir suchen:

Master-Abschluss in Marketing, Kommunikation oder einer ähnlichen Spezialisierung

Erfahrung im Schreiben von Texten, kreatives Denken und Freude an der Entwicklung neuer Ideen und Konzepte

Starke Kommunikationsfähigkeiten und Freude an der Kommunikation über alle Medienkanäle

Selbständige, strukturierte Arbeitsweise und ein hohes Maß an Teamgeist

Sichere Nutzung von MS Office-Programmen (Word, Excel und PowerPoint)

Sehr gute Deutsch- (C2) und gute Englischkenntnisse (B2) in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind wünschenswert

Erste praktische Erfahrungen im Marketing, auch durch Praktika oder Studentenjobs

Bonus:

Erfahrung mit Marketing im Gesundheitswesen und Kenntnis des Heilmittelwerbegesetzes

Erfahrung mit Konzeptualisierung und Erstellung von Videos/Animationen





Was wir dir bieten

Carepath ist gerade in sein neues und geräumiges Büro in Berlin-Mitte eingezogen. Darüber hinaus erwarten dich:

Ein wettbewerbsfähiges Gehalt

Flexible Arbeitszeiten und Home-Office

Eine herausfordernde und abwechslungsreiche Position mit einer steilen Lernkurve

Flache Hierarchien und eine offene Mentalität, in der das Einbringen eigener Ideen sehr geschätzt wird

Ein hochmotiviertes, internationales Team, das gemeinsam alles lösen kann

Kostenlose Getränke, Snacks und wöchentliches Team Lunch





Möchtest du mehr wissen?

Bitte kontaktiere unsere Director of Product Andrea Berten, um mehr über uns und darüber zu erfahren, was wir tun, um die Qualität der Patientenversorgung in Deutschland und der EU zu verbessern.