Sales Manager (m/w/d) bei Careship

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Wir sind Careship.

Aus dem Herzen Berlins revolutionieren wir den deutschen Pflegemarkt mit einem Ziel: Wir möchten Jung und Alt zusammenbringen für mehr Lebensfreude für Senioren. Mittels individueller Auswahl finden wir passgenaue Betreuer für Senioren und arbeiten so kontinuierlich an der Verbesserung der Lebensqualität von immer mehr Menschen. Mit einem starken Team expandieren wir gerade in mehrere Großstädte Deutschlands – und brauchen dazu Deine Unterstützung!

Deine Aufgaben:

Als Sales Manager vertreibst Du unsere Leistungen am Telefon

Du gehst aktiv auf mögliche neue Kunden zu, berätst sie zu unserem Produkt und führst sie zum Abschluss

Du bist unser erster Ansprechpartner für Neukunden

Du durchläufst mit Deinen Kunden den gesamten Sales-Prozess, von Akquise bis hin zur ersten Buchungsanfrage

Du arbeitest täglich auf Deine persönlichen Zielvorgaben hin und hast dabei stets die Chance, Dein Verhandlungsgeschick unter Beweis zu stellen

Du dokumentierst Dein Vorgehen sauber in unserem CRM System





Dein Profil

Du verfügst über erste Berufserfahrung im Sales - idealerweise im B2C-Bereich und bist leidenschaftlicher Verkäufer

Du bist kontaktfreudig, gehst auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein und weißt, wie man Projekte erfolgreich zum Abschluss bringt

Du bist Kunden- und Lösungsorientiert und verstehst es auch mit schwierigeren Situationen umzugehen

Durch Dein Durchhaltevermögen und Deine Überzeugungskraft, gepaart mit einem guten Einfühlungsvermögen überzeugst Du selbst skeptische Kunden von unserer Leistung

Du hast eine Just-Do-It-Mentalität und freust Dich darauf von Tag Eins an bei uns im Sales Team loszulegen





Was wir dir bieten:

Eintrittstermin: ab sofort möglich

Eine verantwortungsvolle Position in einem Unternehmen, welches an einem der aktuellsten Themen in unserer Gesellschaft mit großer Medienrelevanz arbeitet

Ein tolles Team, das Dich von Anfang an herzlich empfangen wird

Täglich kreativ zu sein, Deine Ideen einzubringen, flache Hierachien und schnelle Entscheidungswege

Ein faires Kompensationspaket





Bereit für eine neue Herausforderung? Du identifizierst Dich mit unserer Mission und bringst die richtigen Erfahrungen mit? Dann freuen wir uns darauf, von Dir zu hören! Bitte schick uns eine Bewerbung inklusive Lebenslauf, Gehaltsvorstellungen und einem kurzen Anschreiben, in dem Du uns erzählst warum diese Rolle interessant für Dich ist und warum Du glaubst, die perfekte Besetzung zu sein.