Account Manager (m/w/d) bei carwow GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Dezember 2020

carwow ist die Zukunft des Neuwagenkaufs!

Wir etablieren das Neuwagenkauf-Vergleichsportal, das den Autokauf so einfach, transparent und ehrlich wie nie zuvor macht.

Auf unserer Plattform konfigurieren Kund*innen ihr Wunschauto und erhalten in kürzester Zeit die besten Angebote von deutschen Vertrags-Autohäusern. Preise, Bewertungen des Verkaufsservices und Standort der Autohäuser sind dabei transparent dargestellt und lassen sich so ganz einfach vergleichen. Gleichzeitig helfen wir Autohäusern dabei ihren Neuwagenvertrieb zu digitalisieren und so ihr Online-Geschäftsmodell auszubauen.

Wir sind ein rasant wachsendes Start-up mit internationalem Charakter, angetrieben den Autokauf zu revolutionieren. Unterstützt werden wir dabei von führenden europäischen VC’s und der Daimler AG als strategischer Partnerin.



Du willst Teil dieser Revolution sein? Du möchtest das Erlebnis für Autokäufer*innen neu definieren und endlich auch digitalisieren? Dann bist du bei uns genau richtig! Du hast die einmalige Chance jetzt von Anfang an dabei zu sein und gemeinsam mit uns Geschichte zu schreiben.

Als Account Manager (w/m/d) förderst du die Zusammenarbeit mit carwow´s Partner-Autohäusern und trägst so maßgeblich zum Unternehmenserfolg unseres Start-ups bei.





Deine Aufgaben

Du hilfst unseren Autohäusern beim Start in die fantastische carwow Welt und entwickelst schnell eine enge Beziehung und professionelle Zusammenarbeit

Du bist die Stimme und das Ohr von carwow in der Kommunikation mit unseren Autohändler*innen - am Telefon und per E-Mail

Du berätst unsere Partner-Autohäuser zur Ausschöpfung des vollen Verkaufspotentials und gibst wichtige Handlungsempfehlungen anhand der von der ausgewerteten KPIs

Du motivierst die Autoverkäufer*innen, unseren Anspruch an den Kundenservice umzusetzen und bist bereit, diesen auch in einem konstruktiven Feedback-Gespräch einzufordern

Du verantwortest deine Accounts selbstständig und schaffst es Deine und die gemeinsamen Ziele Deines Teams zu erreichen oder gar zu übertreffen

Du bringst das Feedback unserer Autohändler*innen in unsere stetige Produktentwicklung ein





Dein Profil



Du hast Deine Ausbildung oder Dein Studium erfolgreich abgeschlossen und idealerweise schon erste Erfahrungen im Account Management sammeln können

Du sprichst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau

Du behältst stets den Überblick über Deine anstehenden Aufgaben und kannst diese effektiv organisieren und priorisieren

Du kannst Dich selbst motivieren, siehst neue Herausforderungen als Chance Dich weiterzuentwickeln und machst “how can we make it better” auch zu Deinem Credo





Benefits



Große Gestaltungs- und Entwicklungsfreiräume in einem rapide wachsenden Start-up

Ein wettbewerbsfähiges Gehalt plus Firmenanteile, sowie betriebliche Altersvorsorge und weitere Mitarbeiterbenefits

Ein innovatives, vielfältiges und lockeres Arbeitsumfeld im Herzen Münchens: Du entscheidest, ob MacBook oder Windows-Rechner; ob wir unsere Erfolge in einem italienischen, vietnamesischen oder spanischen Restaurant feiern; ob wir beim nächsten Xletics Lauf mitmachen oder doch lieber mit dem Schlauchboot die Isar lang treiben

Die Möglichkeit, einen Teil deiner Arbeitszeit im Home-Office zu arbeiten

Eine ehrliche Work-Life Balance, den besten Espresso der Stadt, kostenlose Getränke und gesundes Müsli und Obst

Unser Angebot klingt wie gemacht für Dich? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Deines Lebenslaufs und Motivationsschreibens mit Angabe Deines Gehaltswunschs!