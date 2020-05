Praktikum Strategy & Innovation (m/w/d) - Automotive Start-Up bei carwow GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

carwow ist die Zukunft des Neuwagenkaufs!

Wir etablieren das Neuwagenkauf-Vergleichsportal, das den Autokauf so einfach, transparent und ehrlich wie nie zuvor macht.

Auf unserer Plattform konfigurieren Kunden ihr Wunschauto und erhalten in kürzester Zeit die besten Angebote von deutschen Vertragshändlern. Dabei erhält der Kunde schnell völlige Markttransparenz über Preise, Händlerbewertungen und deren Standort. Auf der anderen Seite helfen wir Automobilherstellern und Autohändlern dabei ihren Neuwagenvertrieb zu digitalisieren und ein effizientes Zusatzgeschäft zu generieren.

Wir sind ein rasant wachsendes Start-Up mit internationalem Charakter, angetrieben den Autokauf zu revolutionieren. Unterstützt werden wir dabei von führenden europäischen VC’s und der Daimler AG als strategischen Partner.

Willst du Teil dieser Revolution sein? Willst du uns helfen das Kundenerlebnis beim Autokauf neu zu definieren und endlich auch zu digitalisieren?

Dann bist du bei uns genau richtig! Du hast die Chance jetzt von Anfang an dabei zu sein und gemeinsam mit uns Geschichte zu schreiben. In deinem Praktikum bist du von Tag eins an fester Bestandteil eines jungen, dynamischen Teams und kannst in deiner Zeit bei uns viel bewegen!





Deine Rolle

Du arbeitest aktiv mit am Auf- und Ausbau des stark wachsenden carwow Geschäftsfelds mit Automobilherstellern in Deutschland.

Vorbereitung und Durchführung von Strategie-Projekten und Marketing-Kampagnen für die Integration der Automobilhersteller auf der carwow Plattform

Reporting und Analyse der Kennzahlen der Aktivitäten von Automobilherstellern in enger Zusammenarbeit mit dem Data Team

Aktive Mitarbeit an der Weiterentwicklung der carwow Geschäftsstrategie für Automobilhersteller und weiteren Innovationsprojekten, die uns wirklich nach vorne bringen

Konzeption und Erstellung von Präsentationen für externe Strategiemeetings mit Automobilhersteller und Mediaagenturen

Ergänzend zu deinem Team in München, arbeitest du ebenfalls eng mit unserem Londoner Team zusammen





Dein Profil



Du studierst Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Ingenieurwissenschaften oder einen vergleichbaren Studiengang

Du sprichst fließend Deutsch und Englisch

Deine Welt ist digital - Du hast eine hohe Affinität für digitale Geschäftsmodelle, du challengest den Status Quo und möchtest jeden Tag dazulernen

Du denkst analytisch, es fällt dir leicht komplexe Modelle zu erfassen und du bist detailorientiert - dennoch handelst du stets ergebnisorientiert und besitzt ausgezeichnete rhetorische Fähigkeiten

Du hast eine Can Do-Mentalität, arbeitest selbstständig und übernimmst gerne Verantwortung

Du bist sicher im Umgang mit MS Office, insbesondere PowerPoint und Excel

Erste praktische Erfahrungen im Business Development, in einer Unternehmensberatung oder bei einem Automobilhersteller sind von Vorteil

Erfahrungen im Bereich Datenbanken und Datenanalyse (mySQL, Tableau, etc.) sind ein Plus





Benefits



Du bist Teil eines jungen und dynamischen Teams mit dem Ziel carwow in Deutschland als Marktführer zu etablieren

Ein Praktikum mit angemessener Vergütung und der Chance bei außerordentlicher Leistung ins reguläre Team übernommen zu werden

Regelmäßige Teamevents, sowie den besten Espresso der Stadt, kostenlose Getränke und gesundes Müsli und Obst

Eine steile Lernkurve, die Dich sowohl persönlich als auch professionell enorm nach vorne bringt

Große Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem stark wachsenden Start-Up

Die Möglichkeit mit einem internationalen Team mit Sitz in London zusammen zu arbeiten

Ein modernes und lockeres Arbeitsumfeld im Herzen Münchens

Unser Angebot klingt wie gemacht für Dich? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Deines Lebenslaufs und Motivationsschreibens mit Angabe Deines gewünschten Startdatums​!