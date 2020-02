Frontend Developer (m/w/d) bei cerascreen GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Wir sind ein junges, aufstrebendes Health-Tech-Startup mit Sitz im Herzen Hamburgs. Basierend auf unseren Erfolgen (u.a. Top 50 Gründerszene Wachstumsranking 2016/17) haben wir es uns als ambitioniertes Ziel gesetzt, 2021 weltweit führender Anbieter für ganzheitliche Gesundheitskonzepte zu sein. Dazu bieten wir einfachst anwendbare Diagnostikleistungen in Form von Selbsttests, perfekt abgestimmte Empfehlungen und Produkte sowie individuelle Beratung – getreu unserer Mission: So einfach geht Gesundheit!

Unser Team in Hamburg braucht dich ab sofort zur Verstärkung als

Frontend Developer (m/w/d)





Das sind deine Aufgaben und Ziele

Du bist der erste Frontend-Entwickler im Team! Du wirst unterstützt vom Backend und von unserer Agentur.

Du diskutierst und entwickelst mehrwertstiftende Lösungen mit deinem Product Owner, dem cerascreen-Team und der Agentur.

Du arbeitest daran, UX und Konversionsraten zu verbessern – und damit die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.





Das sind deine Stärken

Du hast eine Leidenschaft für die Entwicklung von mobilen und Desktop-Webanwendungen.

Du hast praktische und aktuelle Erfahrungen mit JS-Frameworks wie React und React Native (mindestens 3 Jahre).

Du liebst gut strukturierten, effizienten und wartbaren Code.

Ein agiles Mindset und der Wille zu kreativer Problemlösung zeichnen dich aus.

Du bist es gewohnt, in einem englisch-sprachigem Arbeitsumfeld zu arbeiten.

Last but not least: Du bist gut drauf – wir mögen das Lachen und das Leben.





Und das kannst du erwarten

Einen spannenden, garantiert abwechslungsreichen Job in bester City-Lage

Ein dynamisches und inspirierendes Arbeitsumfeld, in der jede Idee zählt

Ein aufgeschlossenes, hochmotiviertes Team

Jede Menge Eigenverantwortung sowie flexible Arbeitszeiten

Testung deiner eigenen Gesundheitsparameter for free, attraktive Vergünstigungen auf Supplemente, subventionierte Massagen, Englisch-Kurse, HVV-Proficard sowie reichhaltiger Obstkorb und regelmäßige Teamevents





Du fühlst dich angesprochen? Dann bewirb dich jetzt!

Deine persönliche Ansprechpartnerin ist Sandra Rehberger, Head of Product.

Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennen zu lernen!

PS: We are an international team, German is not necessary for this job.