Head of Performance Marketing (m/w/d) bei cerascreen GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

WIR sind ein junges, aufstrebendes Health-Tech-Startup mit Sitz im Herzen Hamburgs. Basierend auf unserem steilen Wachstumskurs und unseren Erfolgen (u.a. FOCUS Top 100 Wachstumschampion 2020) haben wir es uns als ambitioniertes Ziel gesetzt, 2021 weltweit führender Anbieter für ganzheitliche Gesundheitskonzepte zu sein. Dazu bieten wir einfachst anwendbare Diagnostikleistungen in Form von Selbsttests, perfekt abgestimmte Empfehlungen und Produkte sowie individuelle Beratung – getreu unserer Mission: So einfach geht Gesundheit!

Hier kommst DU ins Spiel. Du hast Spaß am Thema Performance Marketing und Gesundheit? Du verstehst es, mit dem richtigen Mix der Performance Kanäle das maximale an Ergebnissen zu generieren, um unseren sportlichen Wachstumskurs auch die nächsten Jahre zu generieren? Unser Team in Hamburg braucht dich ab sofort zur Verstärkung als

Head of Performance Marketing (m/w/x)







Deine Aufgaben

Du sorgst dafür, dass das Performance Marketing ein schlagkräftiges Team darstellt, welches außergewöhnliche Ergebnisse erzielt

Du sorgst dafür, dass die Media-Maßnahmen in unseren Performance-Kanälen (SEA, Facebook, Newsletter, Affiliate & Kooperationen) geplant, umgesetzt und fortwährend optimiert werden

Du sorgst dafür, dass unsere erfolgreichen Performance- Marketing-Strategien systematisch auf alle 17 internationalen Webshops und neuen Produkte angewandt werden

Du sorgst dafür, dass fortwährend neue Kanäle für zukünftiges Wachstum gescoutet und getestet werden

Du sorgst dafür, dass das Performance-Marketing-Team systematisch Wissen über das Generieren von Traffic und dessen Konvertierung aufbaut und dass andere Unternehmensbereiche davon profitieren

Du sorgst dafür, dass das Performance Marketing kosteneffizient und systematisch arbeitet







Deine Stärken

Du hast einen überzeugenden akademischen Hintergrund und mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Performance Marketing

Du hast ein ausgeprägtes Interesse am Thema Leadership und am systematischen Führen von Mitarbeitern und kannst bereits erste Erfahrung in leitender Position im Performance Marketing vorweisen

Du hast fundierte Kenntnisse im Bereich Tracking, Attributionsmodelle und Performance Marketing KPIs

Du hast eine überdurchschnittliche Auffassungsgabe und eine ausgeprägte strategisch-analytische Denkweise, sowie ein sehr gutes Zahlenverständnis







Wir bieten

Eine einmalige Gelegenheit, die Digitalisierung im Bereich Gesundheit voranzutreiben

Echtes Startup-Feeling in einem rasant wachsenden Markt

Ein hohes Maß an selbstständigem Arbeiten und Eigenverantwortung

Einen spannenden, garantiert abwechslungsreichen Job in bester City-Lage

Ein junges Team mit flachen Hierarchien und direkter Kommunikation

Flexible Arbeitszeiten und regelmäßige Teamevents

Kostenfreie Testung deiner Gesundheitsparameter und attraktive Vergünstigungen auf Supplemente

Reichhaltiger Bio-Obstkorb und subventionierte Massagen am Arbeitsplatz

HVV ProfiCard







Du fühlst dich angesprochen? Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung (CV, Zeugnisse, Arbeitsproben und deine Gehaltsvorstellung bitte als ein PDF) über den gennanten Bewerbungslink.

Dein persönlicher Ansprechpartner ist Carsten Bruns

Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennen zu lernen!