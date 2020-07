Teamlead Sales & Service (m/w/d) e-commerce bei Certeo Business Equipment GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin August 2020

Über uns

Wir sind die Certeo Business Equipment GmbH - als Onlineplayer der Newport Group der TAKKT AG mit Sitz im Herzen von Stuttgart stehen wir für kompetenten Online-Versandhandel von Business Equipment. Hervorragende webbasierte Technologien und eine hohe Trendorientierung machen uns zu einem schnell wachsenden Unternehmen im B2B Markt. Das Know-How unserer Mitarbeiter zeichnet uns aus und unsere Erfolgsstory beruht auf flexiblem Denken, Offenheit und Zusammenhalt.



Werde auch Du Teil unserer starken Gemeinschaft und steige jetzt am Standort Stuttgart ein.







Deine Aufgaben



Du verantwortest die Erreichung und Weiterentwicklung unserer Vertriebsziele.

Du bist ein aktiver Teil des Vertriebsteams und baust beispielsweise die Beziehungen zu unseren Neukunden proaktiv aus, kümmerst dich um die Themen Kundenberatung und -betreuung sowie Reklamationsmanagement

Du hast sowohl Spaß am aktiven Verkauf wie auch am AfterSales

Du erstellst passgenaue Angebote für unsere Kunden und überzeugst durch Empathie und Verbindlichkeit

Du bist Sparringspartner und führst gleichzeitig unser Sales & Service Team

Du bist verantwortlich für die ständige Optimierung sämtlicher Vertriebsaktivitäten und lieferst Impulse für die Weiterentwicklung unserer Märkte, dabei stimmst du dich selbstverständlich mit allen unseren Bereichen wie zum Beispiel Marketing und Category Management ab.





Dein Profil



Du hast Erfahrung im Bereich Sales und Service, idealerweise im ECommerce

Du besitzt idealerweise Produktkenntnisse aus dem Bereich Büromöbel oder Betriebsausstattung

Mitarbeiterführung konntest du bereits erfolgreich unter Beweis stellen

Du hast eine kaufmännische Ausbildung, ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder ähnliche Qualifikation.

Du bist außerordentlich engagiert im Umgang mit Kunden und dein Herz schlägt für eine hervorragende Beratung

Du bist sehr belastbar, besitzt ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit, Initiative und Engagement

Du bist eine kommunikationsstarke Persönlichkeit mit einer offenen, positiven Ausstrahlung

Du hast Überzeugungskraft und Verhandlungsgeschick, mit dem unbedingtem Willen, Erfolge zu erzielen



Alle Mitarbeiter der TAKKT-Gruppe profitieren von der Stabilität unseres international aufgestellten Konzerns mit hohem sozialen Engagement und interessanten Aufgabenstellungen. Sichere Arbeitsplätze, außergewöhnlich gute betriebliche Leistungen, eine ausführliche Nachhaltigkeitsstrategie - das macht uns zu einem verantwortungsvollen und starken Arbeitgeber in einer Branche mit Zukunft. Eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, unabhängig von Hierarchiestrukturen ist bei uns an der Tagesordnung. Wenn auch Du gerne in einem professionell-kreativen und verrückt-genialen Team an neuen und spannenden Aufgaben arbeiten möchtest, freuen wir uns - unter Angabe Deines möglichen Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung - über Deine Bewerbung.





Certeo Business Equipment GmbH

Rotebühlstraße 87 (Eingang E)

70178 Stuttgart