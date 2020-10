Sales & Service Associate (m/w/d) bei CHRONEXT Group

Frühestmöglicher Eintrittstermin November 2020

Über uns

CHRONEXT ist die erste Adresse für Luxusuhren. Unsere Vision ist es, den Markt über erstklassigen Service zu definieren. Wir verbinden langjährige Erfahrung mit garantierter Sicherheit: Bei uns können Kunden Uhren kaufen, verkaufen oder den Service unserer hauseigenen, zertifizierten Meisterwerkstatt (www.chronext.de/werkstatt) in Anspruch nehmen. Ob Vintageuhr oder Standardmodell, Neuerscheinung oder limitierte Sonderedition - unsere Spezialisten finden, was unseren Kunden am Herzen liegt.

Mit unserem Büro in Köln und weiteren deutschlandweiten, sowie internationalen Büros wie Zug, London und Hong Kong sind wir international aktiv und expandieren weiter. Nicht nur durch unsere Standorte sind wir international aufgestellt, unser Team vereint Menschen aus knapp 30 Nationen mit verschiedenem kulturellen Hintergrund.







Deine Verantwortung

Kompetente Beratung von Neu- und Bestandskunden zum Uhrenkauf

Beantwortung von Anfragen und Kommunikation mit Kunden telefonisch sowie über diverse Online-Kanäle (z.B. Email, Zendesk und Social Media)

Koordinierung und Durchführung persönlicher Kundentermine zur Übergabe von Luxusuhren

Bearbeitung von Beschwerden und Reklamationen

Enge Zusammenarbeit und pro-aktiver Austausch mit Teamkollegen in unseren deutschlandweiten Pick-up Locations sowie mit Schnittstellenteams, wie der Logistik oder dem Team Einkauf







Dein Profil - Bei uns zählt, wie Du tickst.

Du bringst idealerweise erste Erfahrungen im Bereich Sales & Service oder im Luxussegment mit – wir freuen uns aber auch über Quereinsteiger

Du identifizierst Dich mich unserem Leitsatz „Customer is king. Always.“ und gehst gerne für Kundenzufriedenheit die Extrameile

Du bist kommunikationsstark und liebst es, Kunden auf selbstbewusste, professionelle und charmante Art die Kaufentscheidung zu erleichtern

Du würdest Dich selbst als echten Teamplayer beschreiben, auf Dich ist immer Verlass und Du bringst Dich gerne unterstützend ein

Du sprichst neben Deutsch auch fließend Englisch







Das bieten wir Dir

Ein hochprofessionelles und motiviertes Team mit flacher Hierarchie und offener, lockerer Unternehmenskultur

Extremes Wachstumspotenzial und vielfältige unternehmerische Einsichten den Aufbau eines jungen Unternehmens mitzuerleben und durch eigene Ideen voranzubringen

Einen besonderen Teamzusammenhalt mit regelmäßig gemeinsamen Teamevents, Mittagessen und Kicker-Runden im Office

Stets eine große Auswahl an Kaffee, Softdrinks und natürlich kühles Kölsch

Interessiert? Bewirb Dich bitte online über den Bewerbungslink. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Falls Du noch Fragen hast kannst Du uns gerne anrufen oder über WhatsApp anschreiben: +49 (0) 152 22693760.