COO – Manager des Operativen Geschäfts als Mitgründer (m/w/d) bei City hitcher UG

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über uns

Alle Autofahrer in Deutschland fahren jeden Tag 1,5 Mrd. km zusammen - 5 x zur Sonne und zurück! Wir möchten die Autos besser auslasten und so günstige, bequeme und nachhaltige Mobilität für Alle ermöglichen.

City hitcher ist die Mitfahrgelegenheits-App für kurze Strecken. Nutzer können mit wenigen Klicks ihre Fahrt eingeben - entweder komplett spontan oder im Voraus. Die App findet in Echtzeit die besten Matches und legt den Treffpunkt fest.

Die Markteinführung in Berlin ist für März 2020 vorgesehen. Wir suchen ab sofort eine/n COO als zusätzlichen Mitgründer.







Aufgabenbeschreibung

Die Aufgaben umfassen alle Aktivitäten, die typischerweise als Mitgründer bei einem Startup in der Frühphase anfallen.

Der COO soll Hand in Hand mit dem CEO arbeiten.

Zu den Tätigkeiten zählen: Mitarbeit beim Entwickeln der Firmenstrategie und der Markteinführungsstrategie

Organisieren und Umsetzen der Markteinführung in Berlin und Posen (Polen)

Organisieren der Ausweitung des Geschäftsgebiets nach erfolgreicher Markteinführung

Investorensuche, Teilnahme an Investorengesprächen

Erweitern des Teams nach erfolgreicher Seed-Finanzierung

Entwickeln von Partnerschaften mit Unternehmen, Verbänden & politischen Institutionen







Was Sie mitbringen

Mehrjährige Berufserfahrung im Aufbau eines Technologie-Startups

Strategisches, unternehmerisches Denken

Führungsqualitäten

Sehr gute Englisch-Kenntnisse, gute Deutsch-Kenntnisse







Was wir Ihnen bieten

Wir sind ein dynamisches, innovatives und extrem motiviertes Team.

Als COO hast du bei uns viel Verantwortung in allen Bereichen, z.B. Firmenstrategie, Business Development, Recruiting etc. Deine Aufgaben sind sehr vielfältig und du kannst deine Erfahrung und Kreativität im gesamten Unternehmens-Spektrum ausspielen.

Als Mitgründer wirst du Anteile an der Firma erhalten.







Weitere Informationen

Bitte erzähle in einer E-Mail, was Dich an unserem Startup und konkret der Stelle als COO besonders reizt und hänge Deinen CV an. Arbeitsbeginn kann ab sofort sein. Wir freuen uns auf spannende Anfragen :)

Für erste Fragen steht Dir Finn Runkel (CEO) gerne zur Verfügung.

City hitcher UG

Charlottenstraße 2

10969 Berlin