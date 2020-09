C# .Net Developer (m/w/d) bei Columba Online Identity Management AG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Über uns

2013 gegründet ist Columba heute das marktführende Unternehmen für digitale Vorsorge- und Nachlassdienste. Unseren Unternehmenserfolg verdanken wir dabei ausschließlich der Energie, Leidenschaft und Kreativität unseres wachsenden Teams aus über 40 Mitarbeitern.



Bundesweit nutzen 1.500 Bestattungsinstitute unser Abmelde-System QuickForm im täglichen Einsatz für Angehörige und Hinterbliebene. Es ermöglicht einen weltweit einzigartigen und vielfach ausgezeichneten Online-Kundenservice im Trauerfall. Die erforderlichen Formalitäten - einschliesslich der Regelung des sog. Digitalen Nachlasses - können online und individuell, aber vor allem leichter, effektiver und mit Garantie erledigt werden. Das schafft Sicherheit und Entlastung.



Führende Versicherungsunternehmen setzen Columbas Technologie für digitale Assistance-Leistungen verschiedener Versicherungsprodukte ein. Kunden können so z.B. ein individuell gewünschtes Vertrags- und Nachlassmanagement sicher und bequem per Mausklick organisieren.



Unsere nutzerfreundlichen, hochperformanten Produkte werden wir weiter optimieren und mit nützlichen, neuen Lösungen ergänzen, um auch in Zukunft bestmögliche Digital-Services für Bürger, Organisationen und Unternehmen bereitzustellen. Wir bauen damit eine integrierte Systemlandschaft aus, die selbstbestimmte, transparente und rechtsverbindliche Verarbeitung persönlicher Daten gewährleistet. So wächst ein stabiles Fundament für optimalen Kundenservice, effizientes Datenmanagement und mehr Verbraucherschutz im digitalen Zeitalter.



Deine Aufgaben bei uns

Vorantreiben und Weiterentwicklung unserer Webportale, Schnittstellen und Services

Architektur- und Umsetzungsentscheidungen für Features

Kontinuierliche Analyse und Verbesserung des bestehenden Quellcodes

Unterstützung interner und externer Ansprechpartner bei technischen Fachfragen







Was Du mitbringst

Abgeschlossenes Studium in Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation

Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Entwicklung mit .NET

Ausgeprägte Kenntnisse in C# und dem .NET Framework sowie dem Entity Framework

Erfahrung mit WCF, SOAP und REST Services

Erfahrung mit JQuery, JavaScript, CSS / LESS, ASP.NET MVC und MSSQL

Erfahrung mit agiler Entwicklung, z.B. Kanban oder SCRUM

von Vorteil sind Erfahrungen mit .Net Core, Azure und Docker

fließend Deutsch (Unternehmenssprache)







