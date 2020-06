UI / UX Designer (m/w/d) bei Columba Online Identity Management AG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Über uns

2013 gegründet ist Columba heute das marktführende Unternehmen für digitale Vorsorge- und Nachlassdienste. Unseren Unternehmenserfolg verdanken wir dabei ausschließlich der Energie, Leidenschaft und Kreativität unseres wachsenden Teams aus über 40 Mitarbeitern.



Bundesweit nutzen 1.500 Bestattungsinstitute unser Abmelde-System QuickForm im täglichen Einsatz für Angehörige und Hinterbliebene. Es ermöglicht einen weltweit einzigartigen und vielfach ausgezeichneten Online-Kundenservice im Trauerfall. Die erforderlichen Formalitäten - einschliesslich der Regelung des sog. Digitalen Nachlasses - können online und individuell, aber vor allem leichter, effektiver und mit Garantie erledigt werden. Das schafft Sicherheit und Entlastung.



Führende Versicherungsunternehmen setzen Columbas Technologie für digitale Assistance-Leistungen verschiedener Versicherungsprodukte ein. Kunden können so z.B. ein individuell gewünschtes Vertrags- und Nachlassmanagement sicher und bequem per Mausklick organisieren.



Unsere nutzerfreundlichen, hochperformanten Produkte werden wir weiter optimieren und mit nützlichen, neuen Lösungen ergänzen, um auch in Zukunft bestmögliche Digital-Services für Bürger, Organisationen und Unternehmen bereitzustellen. Wir bauen damit eine integrierte Systemlandschaft aus, die selbstbestimmte, transparente und rechtsverbindliche Verarbeitung persönlicher Daten gewährleistet. So wächst ein stabiles Fundament für optimalen Kundenservice, effizientes Datenmanagement und mehr Verbraucherschutz im digitalen Zeitalter.



Deine Aufgaben bei uns

Du konzipierst eigenständig User Experience Designs und berücksichtigst dabei Businessanforderungen und technische Machbarkeit.

Du entwickelst lokale und globale plattformübergreifende Styleguides und garantierst somit eine konsistente User Experience.

Du arbeitest gemeinsam mit den Kollegen aus der Frontend-Entwicklung an der Definition und Umsetzung eines Frameworks für nachhaltiges und modulares Webdesign

Du bist der Ansprechpartner für unsere Produkte, wenn es um Designfragen geht.





Was Du mitbringst

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Design, User Experience, User Interaction oder vergleichbares

Dein umfassendes Portfolio demonstriert Deine gestalterischen Fähigkeiten

Du hast ein sehr gutes Gespür für Kundennutzen und Usability von Anwendungen

(Web-) Designtools, insbesondere aus der Adobe Creative Suite und Invision beherrschst Du im Schlaf

Mit benutzerzentrierten Design-Methoden und UX - Mustern bist Du genauso vertraut wie mit responsive Webdesign und Web-Typografie

Du besitzt Grundkenntnisse in Front-End-Entwicklung mit Angular

Fließendes Deutsch in Wort und Schrift sowie gutes Englisch





Was wir Dir bieten

Ein hochattraktives und innovatives Produkt, das Endkunden, Kooperationspartner und uns selbst jeden Tag von Neuem begeistert

Attraktive, leistungsorientierte Vergütung

Schnelle Entscheidungswege durch flache Hierarchien innerhalb des Unternehmens

Raum zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung

Ein dynamisches, modernes und spannendes Arbeitsumfeld

Vom Unternehmen bezahlte Mahlzeiten

Verschiedene kostenlose Getränke

Flexible Arbeitszeiten



Hier findest Du uns

