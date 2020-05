Business Development Manager (m/w/d) - Unternehmensberatungen bei Comatch

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Über uns

Was wir machen: COMATCH ist der führende Online-Marktplatz für freiberufliche Top-Berater_innen und Industrie-Expert_innen in Europa. Unser Berater_innennetzwerk aus mehr als 10.000 handverlesenen Profilen wächst täglich und stellt sicher, dass Unternehmen jeder Größe und aus allen Industrien genau die flexible Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Unser Ansatz ist digital, aber mit einer starken persönlichen Note.

Was wir erreicht haben:Wir arbeiten bereits mit zwei Drittel der Firmen aus dem DAX30. Wir gehören wiederholt zu den 50 am schnellsten wachsenden jungen Unternehmen in Deutschland. LinkedIn zählt uns zu den fünf gefragtesten Start-ups. In 3 Finanzierungsrunden haben wir insgesamt 12 Mio. € Risiko-Kapital erhalten.

Wie das Team aussieht: Wir sind mehr als 130 begeisterte Mitarbeiter_innen. Wir kommen aus 25 Ländern und sprechen 20 verschiedene Sprachen.





Deine Aufgaben

Das Consultancies DACH Team ist ein fünfköpfiges, hoch motiviertes Team mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen. Wir verantworten den strategischen Aufbau von Klienten bestehend aus Unternehmensberatungen und Private Equity Gesellschaften.

Bei uns bekommst du von Anfang an ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Eine steile Lernkurve ist garantiert. Du hast bei uns die einmalige Chance, dir ein großes Netzwerk an C-Level Kontakten in der Unternehmens- und Private Equity Branche aufzubauen und zu pflegen.

Wir halten zusammen, haben Spaß bei der Arbeit und rocken den Beratungsmarkt!

Management und Ausbau von Bestandskunden sowie Akquise von Neukunden aus der Finanz- sowie Unternehmensberatungsbranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Kommunikation auf Direktor_innenebene

Enge Zusammenarbeit mit erstklassigen freiberuflichen Berater_innen

Marktbeobachtung, Marktpotenzialanalyse

Aufbau eines Netzwerks an Entscheidern in der Branche

Unternehmensübergreifende Zusammenarbeit mit Marketing, Consultant Relations und Training & Development





Dein Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium

4+ Jahre Berufserfahrung im B2B Sales und/oder in der Unternehmensberatung in der DACH-Region

Erste Erfahrungen in der Unternehmensberatungsbranche von Vorteil (z.B. in Form von Praktika)

Sehr gute kommunikative Fähigkeiten einschließlich aktiven Zuhörens und Empathie

Zuverlässigkeit, Eigeninitiative, Umsetzungsvermögen und Ergebnisorientierung

Persönlicher Anspruch als serviceorientierter Partner unserer Kunden

Hohe Affinität zur Consulting-Branche

Motivation, die COMATCH-Erfolgsgeschichte entscheidend mit zu prägen





Warum Wir

Erprobtes Business Modell mit starkem Wachstum und die Chance, die Beratungsbranche fundamental zu verändern

Viel Eigenverantwortung, Entscheidungsfreiheit und Abwechslung vom ersten Tag an

Regelmäßiges Feedback und maßgeschneiderte Trainings für Deine persönliche Weiterentwicklung

Ein ambitioniertes, fröhliches und motiviertes Team, das mit Spaß bei der Arbeit ist

Familienfreundliche, flexible Arbeitsmodelle und ein attraktives Gehaltspaket

Modernstes Equipment (Iphone 11 oder Samsung Galaxy S10)

Frisches Obst, Getränke und Mitarbeitervorteile wie eine kostenfreie Mitgliedschaft im Fitness-Studio oder Rabattangebote

Ein traumhaftes Büro in Berlin-Moabit und unvergessliche Teamevents

Top Arbeitgeber - ausgezeichnet von FOCUS Business & kununu zum 3. Mal in Folge







IST DAS DEINE CHALLENGE?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf und relevanten Zeugnissen.