Community Manager Consultants DACH (m/w/d) bei Comatch

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Über uns

Was wir machen: COMATCH ist der führende Online-Marktplatz für freiberufliche Top-Berater und Industrie-Experten in Europa. Unser Beraternetzwerk aus mehr als 10.000 handverlesenen Profilen wächst täglich und stellt sicher, dass Unternehmen jeder Größe und aus allen Industrien genau die flexible Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Unser Ansatz ist digital, aber mit einer starken persönlichen Note.

Was wir erreicht haben: Wir arbeiten bereits mit zwei Drittel der Firmen aus dem DAX30. Wir gehören wiederholt zu den 50 am schnellsten wachsenden jungen Unternehmen in Deutschland. LinkedIn zählt uns zu den fünf gefragtesten Start-ups. In 3 Finanzierungsrunden haben wir insgesamt 12 Mio. € Risiko-Kapital erhalten.

Wie das Team aussieht: Wir sind mehr als 130 begeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir kommen aus 25 Ländern und sprechen 20 verschiedene Sprachen.





Deine Aufgaben

Wir sind ein internationales 8-köpfiges Team mit Mitarbeitern aus den USA, El Salvador, Holland, Frankreich, Schweiz und natürlich auch aus Deutschland. Wir haben die Verantwortung über COMATCH’s Consultant-Marktplatz und rekrutieren die Consultants (Berater), die unsere Kunden brauchen. Wir sind also das Kernstück der COMATCH Value Proposition und haben das Ziel den Consultant-Pool zu aktivieren und auch zu vergrößern.







Deine Verantwortlichkeiten

Ausbau des bereits bestehenden COMATCH Consultant-Pools durch eigenständige Steuerung des gesamten Rekrutierungsverfahrens inkl. Führen der Interviews

Aktive Betreuung und Beratung der freiberuflichen Berater

Beziehungsaufbau und –pflege des bestehenden Netzwerks, sowie spezifische Analysen des Consultant-Pools

Projekte zur Weiterentwicklung des Beraternetzwerks und der dazugehörigen Kommunikationsformate in Form von Events und persönlichen Treffen

Definition und Ausgestaltung von strategischen Initiativen für die Consultant-Community

Mitgestaltung von COMATCH-weiten Prozessen und Projekten mit unternehmensübergreifendem Einfluss





Dein Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre, Psychologie, Kommunikation oder vergleichbar

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und souveränes Auftreten

Organisatorisches Talent

Praxiserfahrungen im Recruiting und Personalvermittlung von Vorteil (ein Plus)

Kenntnisse der Beratungsbranche sind vor Vorteil (ein Plus)

Hohes Engagement und Spaß an der Arbeit in einem dynamischen und wachsenden Team





Warum wir

Erprobtes Business Modell mit starkem Wachstum und die Chance, die Beratungsbranche fundamental zu verändern

Viel Eigenverantwortung und Entscheidungsfreiheit vom ersten Tag an

Regelmäßiges Feedback und maßgeschneiderte Trainings für Deine persönliche Weiterentwicklung

Ein ambitioniertes und motiviertes Team, das mit Spaß bei der Arbeit ist

Modernstes Equipment (Iphone 11 oder Samsung Galaxy S10)

Frisches Obst, Getränke und Mitarbeitervorteile wie eine kostenfreie Mitgliedschaft im Fitness-Studio oder Rabattangebote

Ein traumhaftes Büro in Berlin-Moabit und unvergessliche Teamevents

Top Arbeitgeber - ausgezeichnet von FOCUS Business & kununu zum 3. Mal in Folge





Ist das deine Challenge?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen.