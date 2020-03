Praktikant Business Development (m/w/d) - COMATCH Perm bei Comatch

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über uns

Was wir machen: COMATCH ist der führende Online-Marktplatz für freiberufliche Top-Berater und Industrie-Experten in Europa. Unser Beraternetzwerk aus mehr als 10.000 handverlesenen Profilen wächst täglich und stellt sicher, dass Unternehmen jeder Größe und aus allen Industrien genau die flexible Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Unser Ansatz ist digital, aber mit einer starken persönlichen Note.



Was wir erreicht haben:Wir arbeiten bereits mit zwei Drittel der Firmen aus dem DAX30. Wir gehören wiederholt zu den 50 am schnellsten wachsenden jungen Unternehmen in Deutschland. LinkedIn zählt uns zu den fünf gefragtesten Start-ups. In 3 Finanzierungsrunden haben wir insgesamt 12 Mio. € Risiko-Kapital erhalten.

Wie das Team aussieht: Wir sind mehr als 130 begeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir kommen aus 25 Ländern und sprechen 20 verschiedene Sprachen.





Deine Verantwortlichkeiten

Unterstützung beim Aufbau und der Weiterentwicklung des neu entstandenen Geschäftsbereiches COMATCH Perm innerhalb von COMATCH – dabei bringst die freiberuflichen Berater im COMATCH- Netzwerk mit unseren Kunden zur Besetzung von Festanstellungen zusammen

Du unterstützt Business Development im gesamten Prozess der Stellenbesetzung von der Identifikation von HR-Bedarfen über Erstellung von Stellenprofilen, die Identifizierung und Ansprache potenzieller Kandidaten bis hin zur Erstellung von Kandidatendossiers für unsere Kunden

Du bringst Dein Wissen und Deine Ideen zur Gestaltung unseres neuen Angebots in vielfältigen Projekten ein, z.B. durch Optimierung und Digitalisierung unserer Prozesse, die Ausgestaltung von Kooperationen mit Dienstleistern oder die Verbesserung der Kommunikation mit Kandidaten und Kunden





Dein Profil

Du meisterst Dein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder Psychologie mit Bravour und konntest schon erste Arbeitserfahrungen sammeln, z.B. während eines Praktikums

Du bist fasziniert von der Startup-Welt und möchtest in einem internationalen Umfeld arbeiten

Insbesondere interessierst Du Dich für alles Neue im Bereich HR und Recruiting

Du bist ein Teamplayer und verfolgst Deine Aufgaben strukturiert, detailorientiert und mit vollem Einsatz, bist begeisterungsfähig und hast Spaß daran, Deine Ideen einzubringen

Die Anwendung von Word, Excel oder PowerPoint ist für Dich keine unlösbare Herausforderung

Paralleles Arbeiten an unterschiedlichen Projekten stellt für Dich kein Problem dar





Unser Angebot

Erprobtes Business Modell mit starkem Wachstum und die Chance, die Beratungsbranche fundamental zu verändern

Viel Eigenverantwortung und Entscheidungsfreiheit vom ersten Tag an

Regelmäßiges Feedback und maßgeschneiderte Trainings für Deine persönliche Weiterentwicklung

Ein ambitioniertes und motiviertes Team, das mit Spaß bei der Arbeit ist

Flexible Arbeitsmodelle und ein attraktives Gehaltspaket

Frisches Obst, Getränke und Mitarbeitervorteile wie eine kostenfreie Mitgliedschaft im Fitness-Studio oder Rabattangebote

Ein traumhaftes Büro in Berlin-Moabit und unvergessliche Teamevents

Unser Praktikanten und Werkstudenten Netzwerk COMATCHconnect

Top Arbeitgeber - ausgezeichnet von FOCUS Business & kununu zum 3. Mal in Folge

Ist das deine Challenge?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung samt Lebenslauf, relevanten Zeugnissen und Immatrikulationsbescheinigung.