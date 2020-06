Praktikum Business Development (m/w/d) bei Comatch

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Über uns

Was wir machen: COMATCH ist der führende Online-Marktplatz für freiberufliche Top-Berater_innen und Industrie-Expert_innen in Europa. Unser Berater_innennetzwerk aus mehr als 10.000 handverlesenen Profilen wächst täglich und stellt sicher, dass Unternehmen jeder Größe und aus allen Industrien genau die flexible Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Unser Ansatz ist digital, aber mit einer starken persönlichen Note.

Was wir erreicht haben:Wir arbeiten bereits mit zwei Drittel der Firmen aus dem DAX30. Wir gehören wiederholt zu den 50 am schnellsten wachsenden jungen Unternehmen in Deutschland. LinkedIn zählt uns zu den fünf gefragtesten Start-ups. In 3 Finanzierungsrunden haben wir insgesamt 12 Mio. € Risiko-Kapital erhalten.

Wie das Team aussieht: Wir sind mehr als 130 begeisterte Mitarbeiter_innen. Wir kommen aus 25 Ländern und sprechen 20 verschiedene Sprachen.





Deine Aufgaben

Entwicklung und Umsetzung strategisch wichtiger Projekte im Business Development mit Fokus Industriekunden

Unterstützung des Business Development Teams bei der Definition neuer Geschäftsmöglichkeiten, aktiver Neukundenakquise, sowie Ausbau des Bestandskundengeschäftes

Erarbeitung und Umsetzung von Projektempfehlungen

Unterstützung des Business Development Teams bei der Identifikation von marktrelevantem Projekt-/Beratungsbedarf und der Umsetzung in konkrete Projektvorschläge

Vorbereitung von Präsentationsunterlagen zur Unterstützung der Vertriebstätigkeiten

Unterstützung bei der Lead Generation und Lead Qualifizierung





Dein Profil

Erfolgreich verlaufendes Hochschulstudium, vorzugsweise an einer renommierten Universität

Hohe Affinität zum Consulting-Business und Spaß an der Arbeit in einem der erfolgreichsten digitalen Startups in Deutschland

Idealerweise erste Erfahrung in einer Unternehmensberatung oder einem Start-Up

Du bist ein Teamplayer, hast Drive, verfolgst Deine Aufgaben gewissenhaft und bringst eine ausgeprägte Hands-on Mentalität mit

Paralleles Arbeiten an unterschiedlichen Projekten stellt für Dich kein Problem dar

Warum wir

Erprobtes Business Modell mit starkem Wachstum und die Chance, die Beratungsbranche fundamental zu verändern

Viel Eigenverantwortung und Entscheidungsfreiheit vom ersten Tag an

Regelmäßiges Feedback und maßgeschneiderte Trainings für Deine persönliche Weiterentwicklung

Ein ambitioniertes und motiviertes Team, das mit Spaß bei der Arbeit ist

Flexible Arbeitsmodelle und ein attraktives Gehaltspaket

Frisches Obst, Getränke und Mitarbeitervorteile wie eine kostenfreie Mitgliedschaft im Fitness-Studio oder Rabattangebote

Ein traumhaftes Büro in Berlin-Moabit und unvergessliche Teamevents

Unser Praktikanten und Werkstudenten Netzwerk COMATCHconnect

Top Arbeitgeber - ausgezeichnet von FOCUS Business & kununu zum 3. Mal in Folge



Ist das deine Challenge?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung samt Lebenslauf, relevanten Zeugnissen und Immatrikulationsbescheinigung.



Jeannine Wilde

Manager Talent Acquisition - Campus & Fairs