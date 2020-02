Praktikum - Human Resources (m/w/d) bei COMATCH GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Was wir machen: COMATCH ist der führende Online-Marktplatz für freiberufliche Top-Berater und Industrie-Experten in Europa. Unser Beraternetzwerk aus mehr als 10.000 handverlesenen Profilen wächst täglich und stellt sicher, dass Unternehmen jeder Größe und aus allen Industrien genau die flexible Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Unser Ansatz ist digital, aber mit einer starken persönlichen Note.

Was wir erreicht haben: Wir arbeiten bereits mit zwei Drittel der Firmen aus dem DAX30. Wir gehören wiederholt zu den 50 am schnellsten wachsenden jungen Unternehmen in Deutschland. LinkedIn zählt uns zu den fünf gefragtesten Start-ups. In 3 Finanzierungsrunden haben wir insgesamt 12 Mio. € Risiko-Kapital erhalten.

Wie das Team aussieht: Wir sind mehr als 130 begeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir kommen aus 25 Ländern und sprechen 20 verschiedene Sprachen.

Deine Mission

Du organisierst Telefon-, Video- und persönliche Interviews

Du unterstützt uns bei der Veröffentlichung unserer Stellenanzeigen auf allen relevanten Kanälen und ggf. recherchierst nach neuen Trends und innovativen Plattformen für Job-Posting

Du erstellst Reportings und Analysen, die den Recruitingerfolg messen

Du begleitest den kompletten Onboarding-Prozess

Du unterstützt bei administrativen Aufgaben wie der Erstellung von Zeugnissen und On-/ Offboarding-Protokollen sowie bei der Entwicklung von Trainingsunterlagen

Du unterstützt bei der Koordination von Trainings und sorgst für eine hohe Teilnehmerquote





Dein Profil

Du befindest Dich aktuell im Studium und möchtest Dich auf den Personalbereich spezialisieren

Du brennst für Human Resources von der Talent Acquisition bis zum Talent Management und kommunizierst gerne im Team, mit Kandidaten und Mitarbeitern

Erste praktische Erfahrungen in den Bereichen Recruiting oder Support ist ein Plus

Exzellente Kommunikationsfähigkeiten auf Deutsch und Englisch

Du bist serviceorientiert, flexibel und ein richtiges Organisationstalent

Du hast ein Auge fürs Detail





Warum wir?

Erprobtes Business Modell mit starkem Wachstum und die Chance, die Beratungsbranche fundamental zu verändern

Viel Eigenverantwortung und Entscheidungsfreiheit vom ersten Tag an

Regelmäßiges Feedback und maßgeschneiderte Trainings für Deine persönliche Weiterentwicklung

Ein ambitioniertes und motiviertes Team, das mit Spaß bei der Arbeit ist

Flexible Arbeitsmodelle und ein attraktives Gehaltspaket

Frisches Obst, Getränke und Mitarbeitervorteile wie eine kostenfreie Mitgliedschaft im Fitness-Studio oder Rabattangebote

Top Arbeitgeber - ausgezeichnet von FOCUS Business & kununu zum 3. Mal in Folge





Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung samt Lebenslauf und relevanten Zeugnissen.



Jeannine Wilde

Manager Talent Acquisition - Campus & Fairs

Telephone: (+49)-(0)-17 3 4930140

E-Mail: jobs@comatch.com