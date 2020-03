Praktikum Sales Strategy (m/w/d) bei Comatch

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über uns

Was wir machen: COMATCH ist der führende Online-Marktplatz für freiberufliche Top-Berater und Industrie-Experten in Europa. Unser Beraternetzwerk aus mehr als 10.000 handverlesenen Profilen wächst täglich und stellt sicher, dass Unternehmen jeder Größe und aus allen Industrien genau die flexible Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Unser Ansatz ist digital, aber mit einer starken persönlichen Note.

Was wir erreicht haben: Wir arbeiten bereits mit zwei Drittel der Firmen aus dem DAX30. Wir gehören wiederholt zu den 50 am schnellsten wachsenden jungen Unternehmen in Deutschland. LinkedIn zählt uns zu den fünf gefragtesten Start-ups. In 3 Finanzierungsrunden haben wir insgesamt 12 Mio. € Risiko-Kapital erhalten.

Wie das Team aussieht: Wir sind mehr als 130 begeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir kommen aus 25 Ländern und sprechen 20 verschiedene Sprachen.







Deine Verantwortlichkeiten

Durchführung von spannenden Projekten, wie bspw. im Bereich Sales Automation, und enge Zusammenarbeit mit unseren internationalen Sales Teams

Projektbasierte Unterstützung bei der Durchführung von Interviews, Prozessanpassungen, Contenterstellung, Kampagnenmanagement, etc.

Optimierung des Knowledge Managements und Best Practice Sharing im Sales

Vor- und Nachbereitung von Meetings auf Führungsebene (administrativ und inhaltlich)







Dein Profil

Du befindest Dich aktuell in Deinem Masterstudium mit dem Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften

Hohe Leistungsbereitschaft sowie strukturierte und analytische Arbeitsweise

Interesse an der Beratungsbranche & inhaltlichem Projektmanagement

Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift auf Deutsch und Englisch, Französisch ist ein Plus







Unser Angebot

Erprobtes Business Modell mit starkem Wachstum und die Chance, die Beratungsbranche fundamental zu verändern

Viel Eigenverantwortung und Entscheidungsfreiheit vom ersten Tag an

Regelmäßiges Feedback und maßgeschneiderte Trainings für Deine persönliche Weiterentwicklung

Ein ambitioniertes und motiviertes Team, das mit Spaß bei der Arbeit ist

Flexible Arbeitsmodelle und ein attraktives Gehaltspaket

Frisches Obst, Getränke und Mitarbeitervorteile wie eine kostenfreie Mitgliedschaft im Fitness-Studio oder Rabattangebote

Ein traumhaftes Büro in Berlin-Moabit und unvergessliche Teamevents

Unser Praktikanten und Werkstudenten Netzwerk COMATCHconnect

Top Arbeitgeber - ausgezeichnet von FOCUS Business & kununu zum 3. Mal in Folge





Ist das deine Challenge?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung samt Lebenslauf, relevanten Zeugnissen und Immatrikulationsbescheinigung