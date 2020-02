IT-Projektmanager (w/m/d) bei COMPLEVO GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Die COMPLEVO GmbH mit Sitz in Berlin ist Heimat unseres internationalen Experten-Teams aus ca. 50 Software-Architekten, Frontend- und Backend-Entwicklern, Cloud- und DevOps-Experten, Scrum-Projektleitern, UI/UX Designern, Optimierungs- und Algorithmen-Experten und Data Scientists.

Gemeinsam entwickeln wir produktive Industrie- und Endkunden-Software für operative und strategische Herausforderungen mit Schwerpunkt auf Automotive. Unsere Erfahrungen transformieren wir aktuell auch erfolgreich in andere Branchen. Mehr über uns und unsere Projekte können Sie hier nachlesen: https://complevo.de/.

Be... COMPLEVO stehen die Menschen im Vordergrund. Wir arbeiten gemeinsam an unserem Erfolg: agil, mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen, in einer lockeren Team-Atmosphäre mit Gestaltungsspielraum. Gleichzeitig bieten wir Jobsicherheit und eine erfolgreiche Markpositionierung. COMPLEVO ist ein von Great Place to Work® zertifizierter ausgezeichneter Arbeitgeber.







Ihre Aufgaben

Managen von IT-Projekten und Teilprojekten hinsichtlich wirtschaftlicher, organisatorischer und technischer Aspekte

Sicherstellung der Projektauslieferung hinsichtlich Zeit, Budegt und Qualität

Steuerung und Überwachung des Software-Entwicklungsprozesses innerhalb eines Scrum-Frameworks

Koordinieren von Teammitgliedern und Auftraggebern

Managen von Kunden und Stakeholdern

Erster Ansprechpartner für Kunden in allen inahltlichen und organisatorischen Belangen

Unterstützung bei Angebotsvorbereitungen und komplexen Kundenfragen

Risikomanagement zur Minimierung von Projektrisiken







Was wir erwarten

Erfahrung im Managen von komplexen IT-Projekten

Vertrautheit mit der Entwicklung von Software

Kenntnisse in MS Office, GitLab, JIRA

Verhandlungsstärke (Deutsch und Englisch)







Was wir bieten

Jahresbruttogehalt im Bereich von €60,000 – €85,000

Ein überdurchschnittlicher Beitrag zur Altersvorsorge

Teilnahme an Konferenzen / Schulungen / Workshops

Flexible Arbeitszeiten

Ein agiles Arbeitsumfeld

Die Möglichkeit remote zu arbeiten

Erfrischungsgetränke und Obst, Tischtennis und PS4-Spiele vor Ort

Optionaler, kostenloser und wöchentlicher Englisch- und Deutschunterricht sowie Pilates Rückentrainingskurse

30 Tage Jahresurlaub

Firmenhandy







Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Menschen, die unsere Werte teilen (wie Vielfalt , Offenheit, Verantwortung, Team- und Familiengeist , Engangement, Einsatzbereitschaft, Zusammenarbeit, Vertrauen) - unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung.

Sind Sie interessiert? Schreiben Sie uns bitte eine Mail an die unten angegebene Adresse.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. Die Stelle ist ab sofort zu besetzen.