Manager (m/w/d) -Strategie bei Cornelsen Verlag GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

Die Cornelsen Gruppe mit Hauptsitz in Berlin zählt mit Marken wie Cornelsen, Duden, Veritas und dem Verlag an der Ruhr seit über 70 Jahren zu den führenden Anbietern auf dem deutschsprachigen Bildungsmarkt. Mit über 1.000 Mitarbeitenden entwickeln wir begeisternde und innovative Bildungslösungen in Print und Digital für die unterschiedlichsten Zielgruppen und Einsatzszenarien. Damit gestalten wir die Bildung von morgen und leisten einen sinnvollen Beitrag in einem Umfeld mit hoher gesellschaftlicher Relevanz.

Für den Bereich Strategisches Management, suchen wir am Standort Berlin zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet in Voll- oder Teilzeit eine Manager (m/w/d) Strategie







Ihre Aufgaben

Gestaltung der Strategieentwicklung der Cornelsen Gruppe

Konzeption und Beratung bezüglich digitaler Geschäftsmodelle

Weiterentwicklung strategischer Partnerschaften und M&A-Aktivitäten

Spannende strategische Projekte in interdisziplinären Teams

Zielgruppengerechte Aufbereitung von Entscheidungsvorlagen, Briefings und Reportings

Design und Durchführung von Workshops





Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium mit Schwerpunkten in strategischer Unternehmensführung und Organisation, Betriebswirtschaftslehre oder Finanzen

Mehrjährige Erfahrung in der Strategieberatung oder einer vergleichbaren Position

Expertise bezüglich digitaler Transformation und digitaler Geschäftsmodelle

Erfahrung mit strategischen Partnerschaften und M&A

Ausgeprägte Konzeptions- und Umsetzungsstärke

Starke analytische und quantitative Fähigkeiten

Teamorientierte Arbeitsweise und Humor





Unser Angebot

Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Herausforderungen in einem Umfeld mit hoher gesellschaftlicher Relevanz

Attraktive Benefits wie Kita- und Hort-Zuschuss, reduziertes BVG-Jobticket, betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen

Mitarbeiter*innenrabatte für Mittagessen, Bücher, Musik und Spielwaren

Firmeneigene Tiefgarage, flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub

Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten durch Teilnahme an Weiterbildungen und Fachkonferenzen

Arbeitsplatz mit aktuellster Hard- und Software in der Metropole Berlin

Zeit und Raum zum Entwickeln und Umsetzen von neuen Ideen

Gemeinsame Sportveranstaltungen, Teamevents und Mitarbeiter*innenfeste



Bewerben Sie sich noch heute online über unser Bewerberportal. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!