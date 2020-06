Account Manager (m/w/d) bei DatamedIQ GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Über uns

Wir sind DatamedIQ. Unsere Mission: Wir bringen die Transparenz und die Geschwindigkeit des State-of-the-Art E-Commerce in die pharmazeutische Industrie und helfen unseren Kunden so schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. Dafür erheben, verbinden, analysieren und visualisieren wir statistische Daten der führenden Online-Apotheken und gewähren Pharma-Unternehmen mit unserer Cloud-basierten Reporting-Plattform einzigartige Einblicke in ihre Produkte, Verbraucher und Wettbewerber. Durch unsere Gesellschafter, DocMorris und Shop-Apotheke, bieten wir die größte Datenbasis im deutschen Markt und einen einzigartigen Mix aus einem etablierten Unternehmen mit der Freiheit, der Kultur und dem Gestaltungsspielraum eines Startups.





Aufgaben

Du bist Treiber unseres Wachstums. Gemeinsam mit dem Vertriebsteam bist Du für Auf- und Ausbau des Kundenstamms mit verantwortlich. Dabei führst Du unsere Kunden durch den gesamten Customer-Lifecycle, d.h. von der Erstansprache über den Abschluss bis hin zum zufriedenen Bestandskunden. Du pflegst stets einen partnerschaftlichen und ehrlichen Umgang mit deinen Ansprechpartnern und Kunden und verstehst Dich nicht nur auf das "hunting" sondern auch auf das "farming". Zu Deinen Leads zählen große Pharmaunternehmen und Beauty-Hersteller bei denen Du unser Angebot persönlich, remote und telefonisch vorstellst und vertreibst. Dein Wirkungsbereich beschränkt sich auf Deutschland und dort vor allem auf die Ballungszentren Hamburg, Köln, Berlin, Frankfurt, und München.





Qualifikation

Du kennst die Herausforderungen der wichtigsten Phasen des Verkaufsprozesses (Neukundenansprache, Vertragsabschluss, Customer-Success) und übernimmst hierfür die Gesamtverantwortung auf Kundenebene.

Du verfügst über ein sicheres Auftreten und kannst auf allen Ebenen (Geschäftsführung, Operative Mitarbeiter, etc.) und mit allen Ansprechpartnern (Marktforschung, Marketing, Management, etc.) beim Kunden zielgruppengerecht kommunizieren

Du bist ein Verhandlungs-Champion und verfügst über nachweisbare Erfahrungen und Erfolg in im B2B-Vertrieb und/oder Customer Success, idealerweise im Enterprise-Umfeld und/oder in der Pharma-Industrie

Du bist daten- und technikaffin und hast idealerweise Erfahrung im Online-Marketing & E-Commerce

Du sprichst fließend Deutsch und hast gute Englisch-Kenntnisse





Benefits