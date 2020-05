Head of Finance (m/w/d) bei DCI Digital Career Institute

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juni 2020

Über uns

Wir vom Digital Career Institute gGmbH haben alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen jungen Berufstätigen, die einen Job in der boomenden digitalen Industrie beginnen wollen, die bestmögliche Ausbildung bieten. Wir verfügen über ein hoch qualifiziertes Team von Dozenten und Führungskräften, die einen nachhaltigen Beitrag im Bereich der Weiterbildung leisten wollen.

Was als kleine Initiative zur Integration von Flüchtlingen in der IT-Branche begann, ist heute ein etabliertes Technologieinstitut für jedermann. Unabhängig von Nationalität oder Hintergrund wollen wir alle Menschen beim Start in eine digitale Karriere unterstützen - Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Seit unserer Gründung 2016 in Berlin sind wir stetig gewachsen und heute in ganz Deutschland aktiv!

Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und gestalte mit uns die digitale Zukunft! Wir freuen uns auf deine Bewerbung!





Aufgaben

Du trägst die Verantwortung für alle Aufgaben im Unternehmen in den Bereichen Finance und Controlling.

Du führst Jahresabschluss- und Bilanzanalysen durch, um darauf basierend Handlungsempfehlungen abzuleiten

Du verantwortest und steuerst alle internen Buchhaltungssysteme (DATEV, Candis, etc.)

Du bringst Struktur in unseren Workflow für Rechnungseingänge, bearbeitest Debitoren- und Kreditorenrechnungen und optimierst alle Prozesse in dem Bereich

Du definierst und optimierst weitere interne Prozesse wie Reisekostenabrechnungen und Bestellungen

Du bist für das Management des Zahlungsverkehrs sowie der Bankbeziehungen verantwortlich

Du lieferst detaillierte Analysen und schlägst klare, umsetzbare Empfehlungen vor mit dem Ziel von Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerungen und/oder Transparenz.

Du unterstützt die Geschäftsleitung bei der Finanzmodellierung und der Entwicklung von Geschäftsplänen.

Du treibst Initiativen voran, die sich auf die kontinuierliche Optimierung der Controlling-Prozesse konzentrieren.

Du bereitest monatliche, vierteljährliche und jährliche Abschlüsse und Reportings vor.

Du erstellst Finanzmodelle/Businesspläne für neue Geschäftsbereiche in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung





Qualifikation

Abschluss in BWL mit Schwerpunkt auf Controlling/Finance/Accounting.

4+ Jahre Erfahrung im Bereich Finance und Accounting in einem schnell-skalierenden Startup-Umfeld oder einem führenden Wirtschaftsprüfungs- oder Beratungsunternehmen.

Fähigkeit, Aufgaben und Prozesse sorgfältig und sehr gründlich zu planen, klare Ziele zu setzen und die Ergebnisse zu überprüfen.

Erfahrung beim Aufbauen von Kostenträgern und Kostenstellen.

Stark ausgeprägte Fähigkeiten im Finanzbereich.

Erfahrung beim Erstellen von Business Cases, Businessplänen oder Finanzmodellierung ist erforderlich.

Dich zeichnen Zuverlässigkeit und Präzision aus

Verhandlungssichere Englisch- und Deutschkenntnisse sind für Dich selbstverständlich

Erfahrung als Führungskraft





Benefits