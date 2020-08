Jr. Financial Manager (w/m/d) bei DCM Film Distribution GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Als Jr. Financial Manager (w/m/d) übernimmst Du die Verantwortung für alle Finanzplanungs-, Controlling- und Berichtsaktivitäten eines unserer Unternehmen in Abstimmung mit unserem Senior Financial Manager und bist so in alle Abläufe innerhalb unseres Finance Departments eingebunden. Du bist in direktem Austausch mit den verschiedenen Departments unserer Unternehmensgruppe, von Accounting über Sales bis hin zum Management, und arbeitest unabhängig und mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung an unterschiedlichen Fragestellungen.

Das klingt nach einem Job für Dich? Dann unterstütze uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt dabei, die Zahlen hinter unseren facettenreichen Aktivitäten zu kontrollieren und unterstütze uns so dabei, den Gesamtüberblick zu wahren.





Aufgaben

Du bereitest die kurz- und langfristige Finanzplanung des Unternehmens vor und erstellst und präsentierst die jährliche Budget-Planung inklusive Forecasts und Revisions an die Unternehmensführung

Du verantwortest die Optimierung der Cash-Flow-Planung und überwachst die kurzfristige Liquidität des Unternehmens

Für unsere verschiedenen Projekte analysierst Du die finanzielle Performance und präsentierst Deine Ergebnisse an die jeweiligen Entscheidungsträger

Du arbeitest mit unserem Business-Intelligence-Tool, um Einblicke in den Markt und das Unternehmen zu gewinnen und führst selbstständig Marktanalysen durch, um datengestützte Entscheidungen zu ermöglichen

In enger Zusammenarbeit mit unserem Accounting-Team kontrollierst Du alle laufenden und ausgehenden Zahlungen

Du erstellst Finanzberichte für den internen und externen Gebrauch und unterstützt uns bei der Prozessoptimierung für wiederkehrende Reportings





Qualifikation

Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/oder ein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Controlling/Finanzen oder besitzt eine vergleichbare Qualifikation

Du bringst fundierte Kenntnisse im Bereich Finanz- und Rechnungswesen mit und konntest idealerweise bereits erste relevante Arbeitserfahrungen sammeln

Du bist ein Zahlenjongleur, hast Spaß daran, analytisch zu arbeiten und kannst spielend komplexe Sachverhalte anschaulich erklären und darstellen

Du bist detailgenau und arbeitest selbstständig, strukturiert und lösungsorientiert

Du bist ein absoluter Excel-Profi, hast Erfahrung im Umgang mit VBA und bist im Idealfall darüber hinaus auch noch IT-affin

Du legst großen Wert auf gutes Teamwork und Deine kommunikativen Fähigkeiten runden dein Profil ab

Du bist auf der Suche nach einer offenen Unternehmenskultur, in der Du Deine Ideen vom ersten Tag an einbringen und Verantwortung übernehmen kannst

Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind sowohl in Wort als auch Schrift sehr gut





Benefits

Eine verantwortungsvolle Vollzeitposition in einem spannenden Arbeitsumfeld an der Schnittstelle von Film und Startups. Dich erwarteten eine offene Unternehmenskultur und ein großartiges Team, das in unserem Büro im Herzen von Berlin-Mitte unkompliziert und kooperativ zusammenarbeitet. Neben wöchentlichen Teamlunches, regelmäßigen Filmscreenings, Premierenfeiern und Sportangeboten stärken wir unseren Teamgeist mit außergewöhnlichen Teamevents.





Du möchtest Teil von DCM werden? Dann bewirb Dich jetzt!

Sende hierfür einfach Deine Bewerbung bestehend aus Lebenslauf, einem kurzen Motivationsschreiben oder Vorstellungsvideo und relevanten Zeugnissen per E-Mail an Franziska Hofmann.





Über DCM

Mit Begeisterung kombiniert DCM die zwei Geschäftsfelder Film und Startups und beschäftigt mit Standorten in Berlin und Zürich aktuell über 40 Mitarbeiter*innen. Jedes Jahr bringen wir etwa 10 Filme in Deutschland und der Schweiz heraus. Dazu gehören neben unseren sorgfältig ausgesuchten Einkäufen auch unsere nationalen wie internationalen (Ko-)Produktionen. Als Seed- und Early-Stage Investor unterstützt DCM außerdem junge Unternehmen in Berlin auch operativ und strategisch.