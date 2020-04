Head of Operations (m/w/d) Affiliate Marketing bei De Causmaecker GmbH - House of Consultants

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über De Causmaecker



House of Consultants ist eine der wenigen Personalberatungen in Deutschland mit wirklich spezialisierten und managementerfahrenen Executive Search Professionals. Als Mitglied im Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V. gestalten wir für unsere Mandanten seit über 20 Jahren nationale und internationale Rekrutierungslösungen; erfahren, innovativ und aktiv.





Wir suchen für unseren Mandanten :

Head of Operations (m/w/d) Affiliate Marketing





Start-up mit 200 Mitarbeitern, erfolgreich und unabhängig Organisation stärken – Struktur festigen – Prozesse etablieren

Verfügen Sie über eine qualifizierte Ausbildung, möglichst in der Informatik? Sind Sie erfahren in der Projektleitung und der Leitung von Teams in schnell wachsenden Organisationen im digitalen Umfeld? Haben Sie bereits erfolgreich Ihre Fähigkeit bewiesen, Strukturen und Prozesse in einem Start-up / Scale-up-Unternehmen bei Erhalt der Kreativität und Innovationskraft von technisch orientierten Mitarbeitern zu etablieren? Und suchen Sie eine neue Herausforderung mit hoher Verantwortung und entsprechendem Handlungsspielraum in einem unkonventionellen Umfeld? Dann wollen wir Sie kennenlernen.





Aufgaben

Als Head of Operations verantworten Sie die wirtschaftliche und effiziente Aufbau- und Ablauforganisation.

Sie führen die Teamleiter, bringen Ihre fachliche Expertise ein, entwickeln in Zusammenarbeit Prozesse, welche die Skalierbarkeit des Unternehmens gewährleisten, und implementieren diese erfolgreich.

Ein transparenter Kommunikationsstil sowie die Bereitschaft zu direktem Feedback erachten Sie als Erfolgsfaktor.

Um die größten Talente und Experten anzuziehen und zu binden, verstehen Sie es, sich auf dem feinen Grat zwischen notwendigen Regeln und möglichen Freiräumen zu bewegen.





Was Sie erwartet



Auf Sie wartet ein international erfolgreiches Affiliate Marketing Unternehmen.

SEO und Webseitengestaltung sind unsere DNA.

Unser Team besteht aus den kreativsten und produktivsten IT-Spezialisten der Branche.

Ein junges, hochmotiviertes C-Board mit ausgeprägten fachlichen Skills leitet die Bereiche über flache Hierarchien.

Als inhabergeführtes Unternehmen profitieren wir von kurzen Wegen;

Loyalität und Wir-Gefühl prägen unsere Kultur.

Unser gemeinsames Ziel: Die Entwicklung weiterer spannender Projekte, Akquisition und Bindung marktführender Operatoren sowie Fortschreibung unserer dynamischen Erfolgsgeschichte durch Expansion in wesentliche Weltmärkte.





Haben wir Ihr Interesse geweckt

Dann rufen Sie unseren Berater, Herrn Claus Pels-Leusden, unter 069 - 666 8212 an, auch abends und am Wochenende unter 0171- 57 34 160. Er beantwortet erste Fragen und informiert Sie über die weitere Vorgehensweise. Oder Sie senden ihm direkt eine E-Mail unter Angabe der Kennziffer CP9228.