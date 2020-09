(Senior​) ​SEO​ ​Consultant​ ​/​ Suchmaschinenoptimierer​ ​(m/w/d) bei Digitalagenten

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Über uns

digitalagenten wächst, deshalb suchen wir Dich! Wir sind spezialisiert auf digitales Marketing. In unserem Büro in Berlin Charlottenburg arbeitet ein starkes Team von 20 Kollegen bestehend aus Content Strategen, SEOs, SEAs, Social Media Managern, Redakteuren, Frontend-Entwicklern und Projektmanagern. Seit 6 Jahren surfen wir die Online Marketing Welle und behaupten uns mit Kompetenz und Zuverlässigkeit am Markt. Dies mündete bereits oft in spannenden wie wegweisenden Partnerschaften mit nationalen und internationalen Kunden aus Branchen wie E-Commerce, Automotive, Finanzen, Tourismus, Mode & Design, Entertainment oder Telekommunikation.

Wir wachsen an jedem Auftrag und gestalten die sich stetig wandelnde Welt des Online Marketings mit. Auf Augenhöhe mit den Möglichkeiten der Zeit zu sein, ist unser Anspruch und unser Versprechen. Davon profitieren Konzerne und Mittelständler, aber auch einige KMU. Das Portfolio welches wir bieten: von der strategischen Beratung, über die Konzeption und Planung von Web-Projekten bis hin zur Programmierung von Webauftritten und Shops und Umsetzung von Werbekampagnen.

Dein Auftrag?

Als Senior SEO Consultant (m/w/d) gestaltest Du die Search Experience für die Kunden unserer Kunden und konzipierst dabei federführend SEO- und Content-Strategien, die die Websites auf den SERPs nach ganz vorne boxen. Du stehst auf Featured Snippets, Knowledge Graphs und schema.org und verfolgst Google-Updates wie ein Spiel Deiner Lieblingsmannschaft? Dann steig’ in den digitalagenten-Ring!





Dein Verantwortungsbereich

Du übernimmst Personal- und Budgetverantwortung im SEO-Bereich

Du managst SEO-Strategien für alle relevanten Kanäle

Du bist Projektmanager und leitest, planst und entwickelst SEO-Projekte und -Strategien

Du bekommst Verantwortung für Mediaplanung und Umsetzung von Online-Werbekampagnen

Du entwickelst stetig das Agentur-Portfolio im Bereich SEO weiter





Aufgaben

Du berätst unsere Kunden in strategischen und operativen Fragen

Du führst technische Analysen von Webprojekten durch

Du erstellst Potenzial- und Wettbewerbsanalysen und SEO-Konzepte

Du analysierst und wertest Daten und KPIs aus

Du optimierst bestehende SEO-Kampagnen

Du übernimmst das Monitoring der SEO-Performance mithilfe verschiedener Reporting-Tools

Du beobachtest kontinuierlich die Entwicklungen im SEO-Bereich

Du übernimmst bei Interesse und/oder Vorkenntnissen weitere Aufgaben aus dem breiten Feld des Online Marketings wie SEA, SMO, SMA oder Redaktion





Qualifikation

Du hast ein abgeschlossene/s Hochschulstudium, eine Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation

Du hast mehrjährige Erfahrung im Bereich SEO / Suchmaschinenoptimierung

Du bringst starke analytische Fähigkeiten und Kreativität mit. Du kennst die Vorteile diverser SEO-Tools und weißt sie zu nutzen (z. B. Google Analytics, SISTRIX etc.)

Du hast Erfahrung mit und Spaß an der Gestaltung von digitalen Inhalten und deren Struktur

Du hast Spaß an Konzeption, Kalkulation und Beratung

Du verfügst über gute MS-Office-Kenntnisse (besonders Excel, PowerPoint, Word)

Du beherrschst Deutsch und Englisch hervorragend in Wort und Schrift





Benefits

Übernehme anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben mit Gestaltungsspielraum

Bekomme Einzelcoachings für Projektmanagement-Aufgaben und Online-Marketing-Strategien

Erhalte wertvolle Qualifizierungen für den weiteren beruflichen Werdegang (z.B. Google-Zertifizierungen und weitere fachspezifische Weiterbildungsmöglichkeiten)

Erlebe flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Urlaub

Fortbildungen

Gesundheitsvorsorge

Gewinnbeteiligung

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice

Hunde im Büro



Haben wir dein Interesse geweckt? Werde ein digitalagent und sei mit uns bereit für die digitale Welle, bewirb Dich jetzt!

Schicke uns deinen Lebenslauf. Ein Motivations- bzw. Anschreiben ist nicht notwendig, hilft uns aber einen besseren Eindruck von Dir zu bekommen. Bitte teile uns auch dein frühestmögliches Eintrittsdatum und deine Gehaltsvorstellungen mit. Deine Ansprechpartnerin ist Carolin Steger.

digitalagenten GmbH

Sybelstr. 42

10629 Berlin