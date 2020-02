Head of Full Stack Engineering (m/w/d) bei dla Digital Leaders Advisory GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Unser Klient ist einer der weltweit führenden Anbieter von Managementberatung und unterstützt seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rund um die digitale Transformation. Mit einem neu gegründeten Venturing Bereich sollen Unternehmen bei disruptiven Geschäftsmodellen unterstützt und innovative Start-Ups aufgebaut werden. In diesem Wachstumsfeld werden Innovationen in die Realität umgesetzt, vom ersten Prototypen, über ein MVP bis zur Geschäftsreife.



Um das Geschäftsfeld erfolgreich aufzubauen, zu gestalten und zu leiten, sucht unser Kunde zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) Head of Full Stack Engineering (m/w/d)







Ihre Perspektive und Verantwortung

Sie leiten und verantworten das zukünftige Digital Engineering Team

Sie sind dafür verantwortlich, die beste technische Lösung zu finden, um bestehende Geschäftsprobleme zu lösen, bzw. neues Geschäft aufzubauen

Gemeinsam mit Produktmanagern und Designern treiben Sie agile Ansätze voran und setzen analytische Tools ein, um die Effizienz von Produkten sowie Marketing-Kampagnen zu messen

Sie beraten Kunden in den Schwerpunkten Technologieauswahl und Weiterentwicklung sowie Entwicklung von UI/UX Themen

Sie sind verantwortlich ein Team aufzubauen und unterstützen maßgeblich beim Recruiting weiterer Experten





Ihr Profil

Sie haben einen Hochschulabschluss in (Wirtschafts-) Informatik, Ingenieurwesen, Mathematik oder einem anderen technischen Studiengang

Sie besitzen fundierte Erfahrung in der Konzeption moderner, serviceorientierter Lösungsarchitekturen und Micro-Services

Sie vervügen über tiefes Verständnis neuester Technologien (z.B. Cloud, IoT, Voice, Machine Learning)

Sie beherrschen ein breites Portfolio von Programmiersprachen (Frontend & Backend) sowie Technologien und Frameworks

Sie verfügen über solide Erfahrung mit legacy IT-Lösungen in Unternehmen und wie man Innovationen in diese einbringt, sowie mit Entwicklern, die die eigene Entwicklungsumgebung Ihres Teams einrichten und pflegen

Starke Kommunikationsfähigkeit, um technische Visionen zu vermitteln und die Mitglieder des Kundenteams im Rahmen eines Change Managements zu fördern

Leidenschaft für interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Beratern, Unternehmern, Designern und Produktmanagern, um Unternehmen auf ihrer digitalen Reise zu unterstützen

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab





Dienstsitz

Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart



Im ersten Schritt freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung (CV, inkl. Projektliste) an Marc-David Rompf.

Wir melden uns dann umgehend bei Ihnen.