Data Analyst / Data Scientist (m/w/d) bei doctari GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

doctari vermittelt medizinisches Spitzenpersonal an Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Deutschland und der Schweiz. Was 2008 mit einem Mitarbeiter und 20 Honorarärztinnen bzw. Honorarärzten begann, ist heute eines der führenden Unternehmen der Branche. doctari beschäftigt aktuell 180 Mitarbeitende an drei Standorten (Berlin, Basel, Hamburg). Tendenz steigend.

Zum Aufbau eines gänzlich neuen Teams, das unsere Pläne zur digitalen Transformation und Innovation in den nächsten 3+ Jahren vorantreiben wird, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen Data Analyst / Data Scientist (m/w/d)

Das neue Team wird doctari-weit als Enabler arbeiten, indem es sicherstellt, dass die benötigten Daten in unserer schnelllebigen, iterativen Umgebung stets zugänglich, organisiert, vertrauenswürdig und zweckdienlich sind.





Diese Aufgaben erwarten Dich

Unterstützung des Teams bei allen Aufgaben, die zur Umsetzung einer Datenstrategie in einem schnell wachsenden Unternehmen erforderlich sind

Analyse und Dokumentation bestehender Prozesse und Arbeitsabläufe (Geschäftsobjektmodellierung, Logische Datenmodellierung, Technische Datenmodellierung)

Bewertungen bestehender Governance-Prozesse

Erstellung von Standard-Datendokumentationen wie Datenmodelle, Datenflüsse, MDM, Datenwörterbücher

Erstellung von Ad-hoc- und regelmäßigen Berichten zu Daten-Metriken und Datenstrategie-KPIs

Schaffung von Rahmenwerken für Datenmanagement und -verwaltung

Durchführung routinemäßiger Sicherungs- und Prüfungsarbeiten im Zusammenhang mit Datenrichtlinien

Übernahme einer Schlüsselrolle in agilen Teams, die Proof-of-Concept-Tests für das gesamte Unternehmen durchführen, d.h. Mitarbeit in datenintensiven IT-Analyse-, Design- und Implementierungsprojekten; Durchführung von Datenflussanalysen; Design und Optimierung von Datenflüssen von operativen Systemen

Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern von Daten und Datentechnologien

Erhebung und Visualisierung von Daten mit dem Fokus, Komplexität zu bewältigen, verständlich aufzubereiten, die Bedeutung von Daten hervorzuheben und relevante Details zielgruppengenau zu unterstreichen, u.a. durch Kennzahlen

Das bringst Du als Erfahrung und Persönlichkeit mit

Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung als Datenanalytiker sowie einen Studienabschluss

Erfahrung in der Arbeit in Daten- oder technischen Teams in einem Start-up- oder kommerziellen Sektor – verbunden mit einer agilen Umgebung

Kenntnis von Datenstandards und Best Practices (z.B. DAMA, TOGAF)

Kompetenz (idealerweise qualifiziert) in BPM

Beherrschung der Erstellung und Verwendung von mindestens einem wichtigen BI/Dashboarding-Tool

Erfahrung mit der Arbeit in einer hybriden On-Premise/Cloud-Umgebung

Die Fähigkeit, komplexe Dinge aufs Wesentliche zu reduzieren und zu strukturieren, gepaart mit ausgeprägten konzeptionellen Fähigkeiten und einer Kommunikationsstärke

Bestens versorgt bei doctari

doctari bietet Dir ein attraktives Gehalt und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Freu Dich auf ein Betriebsklima zum Wohlfühlen und ein Team, das Dich auch persönlich bereichern wird. Schließlich liegen berufliche Leistung und persönliche Zufriedenheit eng beisammen. Bei uns auf jeden Fall.

Der Bauch sagt ja und der Kopf stimmt zu? Dann übermittle uns Deine Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und den frühestmöglichen Eintrittstermin direkt hier.

Als erste Ansprechpartnerin steht Dir unsere Personalleiterin Kathi gern zur Verfügung.

Wir freuen uns, Dich bald kennenzulernen!