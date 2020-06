Data Architect / Datenarchitekt (m/w/d) bei doctari GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

doctari. Mit den besten Empfehlungen für Deine Karriere.



doctari vermittelt medizinisches Spitzenpersonal an Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Deutschland und der Schweiz. Was 2008 mit einem Mitarbeiter und 20 Honorarärztinnen bzw. Honorarärzten begann, ist heute eines der führenden Unternehmen der Branche. doctari beschäftigt aktuell 180 Mitarbeitende an drei Standorten (Berlin, Basel, Hamburg). Tendenz steigend.

Zum Aufbau eines gänzlich neuen Teams, das unsere Pläne zur digitalen Transformation und Innovation in den nächsten 3+ Jahren vorantreiben wird, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen Data Architect / Datenarchitekt (m/w/d)

Das neue Team wird doctari-weit als Enabler arbeiten, indem es sicherstellt, dass die benötigten Daten in unserer schnelllebigen, iterativen Umgebung stets zugänglich, organisiert, vertrauenswürdig und zweckdienlich sind.





Diese Aufgaben erwarten Dich

Erstellung einer ersten formalen, integrierten Dokumentation, einschließlich eines Informations-bestandsregisters, Datenmodellen (konzeptionell/logisch/physisch) und Datenflüssen

Austausch & Kooperation mit den Fachbereichen zum Verständnis ihrer Ziele und Datennutzung zur datengetriebenen Verbesserung der Geschäftsprozesse

Entwicklung von Frameworks für Stammdaten-Management, Datenherkunft- und Datenlebenszyklus-Management

Konzeptionelle und technische Entwicklung einer Datenschicht, die die Grundlage für zukünftige BI-, Analyse- und datenwissenschaftliche Projekte bildet

Zusammenarbeit mit dem Datenteam, den Führungskräften der Fachbereiche und weiteren Dienstleistern zur Bereitstellung der Datenschicht

Definition von Entwicklungsstandards für die Einhaltung der Datenstrategie und entwickeln kontinuierlich Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität

Einhaltung der Anforderungen von Revision und Regulatorik in Zusammenarbeit mit dem internen Datenschutzbeauftragen

Mitwirkung an einem unternehmensweiten Gremium für Datenstrategie

Entwicklung und Mentoring von Junior-Teammitgliedern





Das bringst Du als Erfahrung und Persönlichkeit mit

Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Daten-/Informationsarchitektur, gern auch in einem Start-up- oder Klein- bis mittelständischen Unternehmen

Hochschulabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation der Informatik, Informationsmanagement oder MIS, Wirtschaftsinformatik

Erfahrung mit der Arbeit in einer hybriden On-Premise/Cloud-Umgebung

Ausgeprägte zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten

Du bist in der Lage, potenziell komplexe technische Fragen einem nicht-technischen Publikum zu erklären und technologie-agnostisch zu arbeiten

Du bringst Kenntnisse von Architektur-Frameworks (z.B. DAMA, TOGAF) und Spezifikationen (z.B. CWM, UML, BPMN etc.) mit sowie über geeignete architektonische Werkzeuge

Business Intelligence (BI) und Analysetechnologien, Entwurfsmuster, Werkzeuge und bewährte Verfahren sind Dir bekannt.





Bestens versorgt bei doctari

doctari bietet Dir ein attraktives Gehalt und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Freu Dich auf ein Betriebsklima zum Wohlfühlen und ein Team, das Dich auch persönlich bereichern wird. Schließlich liegen berufliche Leistung und persönliche Zufriedenheit eng beisammen. Bei uns auf jeden Fall.



Sofort bewerben!

Der Bauch sagt ja und der Kopf stimmt zu? Dann übermittle uns Deine Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und den frühestmöglichen Eintrittstermin direkt hier.

Als erste Ansprechpartnerin steht Dir unsere Personalleiterin Kathi gern zur Verfügung.

Wir freuen uns, Dich bald kennenzulernen!