Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) - Support / Helpdesk Transportlogistik-Plattform bei driveMybox GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin November 2020

Wir sind digital unterwegs

driveMybox GmbH ist eine digitale All-in-one-Plattform für den Containertransport im Straßenverkehr mit Sitz in Hamburg. Wir denken den Containertransport neu! Heute existierende Logistikprozesse vereinen wir intelligent, transparent und zuverlässig. Wir vernetzen alle Player des Containervor- und -nachlaufs über eine cloudbasierte Lösung.

Wir suchen dich! Das Team in unserem Büro Hamburg Bahrenfeld freut sich auf einen IT-affinen Kaufmännischen Mitarbeiter (w*m) für den Bereich Support & Helpdesk, der uns mit Hands-on-Mentalität tatkräftig unterstützt.





Deine Aufgaben

Als 1st-Level-Ansprechpartner (w*m) stehst du im direkten Kontakt mit unseren Kunden und Dienstleistern, denen du rund um unser Produktportfolio kompetent Fragen beantwortest. Zudem bist du die Schnittstelle zum Ticketsystem und betreust Kundenanfragen.

Du analysierst und dokumentierst eingehende Fehlermeldungen, priorisierst nach Dringlichkeit und bewertest Lösungsansätze im Hinblick auf eine erfolgreiche Fehlerbehebung.

Im Customer Service leitest du Anfragen an die nachgelagerten Serviceteams im 2nd- bzw. 3rd-Level-Support weiter und sorgst damit für eine schnelle und qualitätsgerechte Bearbeitung der Tickets.

Du sammelst Wissen und pflegst die Informationen in unsere Datenbank ein, damit wir gemeinsam besser werden können.

Deine Ideen sind gefragt: Aktiv gestaltest und optimierst du unsere Prozesse und Strukturen mit und unterstützt die Entwickler unserer Logistik-Plattform bei Funktions- und Integrationstest.





Dein Weg zu uns

Idealerweise hast du eine kaufmännische Ausbildung, z. B. zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau für Spedition- und Logistikdienstleistung (w*m), abgeschlossen oder eine vergleichbare Qualifikation.

Dein Plus: Du hast Berufserfahrung im Bereich Logistik gesammelt, z. B. in der Lkw-Disposition, im Kundenservice oder in der Auftragsabwicklung.

Von Vorteil ist Erfahrung mit Support-Tools wie Freshdesk, Sales Cloud o. ä. – in jedem Fall bist du IT-affin, verfolgst digitale Trends interessiert und arbeitest dich schnell in neue Software und Aufgaben ein.

Der Kunde steht für dich an erster Stelle: Mit deiner ausgeprägten Servicementalität fällt es dir leicht, Kundenbeziehungen aus- und aufzubauen.

Kommunikation ist dein Ding – auch auf Englisch: Du telefonierst gern mit Kunden – dabei bist du freundlich und souverän.

Bei kniffligen Support-Fällen überzeugst du durch deine geduldige, systematische und lösungsorientierte Herangehensweise.

Du bist das Team: Du begeisterst durch hohe soziale Kompetenz sowie deinen eigenverantwortlichen, zuverlässigen und sorgfältigen Arbeitsstil.





Das bieten wir dir

Eine attraktive Vergütung

Abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung

Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem Unternehmen mit Start-up-Experience und flachen Hierarchien

Die Arbeit mit neuesten Technologien und moderner Hardware-Ausstattung (z. B. neuestes MacBook Pro)

Einen Arbeitsplatz in schöner Umgebung: Unser Büro befindet sich im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld auf dem Areal eines alten Gaswerks, dem Otto von Bahrenpark.





Kontakt

Du hast Lust, in einem professionellen Start-up dabei zu sein, dieses mit zu entwickeln und deine Ideen in ein motiviertes Team einzubringen? Dann sende uns bitte deine Bewerbung per Mail.

Lebenslauf ist ausreichend, wir benötigen kein Anschreiben. Bei Fragen melde dich gern jederzeit. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

driveMybox GmbH

Gasstraße 18, Haus 6b

22761 Hamburg