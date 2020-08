(Junior) Influencer Marketing Manager / Influencer Relations Manager (m/w/d) bei DrSmile

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

DrSmile entwickelt innovative, kundenfreundliche Behandlungs-Konzepte, die die Zukunft ästhetischer Zahnmedizin neu definieren. Mit unserer Aligner-Therapie überzeugten wir 2018 und 2019 mehr Kunden als jeder andere Anbieter in Deutschland. Wir setzen auf höchste medizinische Standards, digitalen Workflow und intelligente Unternehmensorganisation. Um eine optimale Patientenbetreuung zu gewährleisten, betreiben wir dedizierte DrSmile Fachpraxen in zahlreichen deutschen Städten. DrSmile wurde 2016 eigenfinanziert gegründet, hat seinen Hauptsitz in Berlin und besteht aus einem stetig wachsenden Team von Experten unterschiedlicher Fachdisziplinen.

Wir bei DrSmile glauben daran, dass ein offenes Lächeln der Schlüssel zu mehr Glück und Selbstbewusstsein ist. Deshalb setzen wir alles daran, auch unsere Mitarbeiter zum Lächeln zu bringen! Wir kultivieren Teamplay, Innovation und Respekt, feiern Diversität und die Freiheit der Gedanken!





Aufgaben

Du bist verantwortlich für den Erfolg der Influencer Kampagnen (Recherche, Akquise, Führung von Verhandlungen, Koordination von Kooperationen und Reportings)

Du baust im täglichen Kontakt mit den Influencern bzw. Agenturen bestehende Beziehungen auf und erweiterst das Influencer Netzwerk

Du analysierst relevante Influencer KPI´s

Du entwickelst neue Influencer-Kampagnen

Du recherchierst neue Trends und erstellen daraus Handlungsempfehlungen

Du arbeitst eng mit internen und externen Stakeholdern zusammen





Qualifikation

Du hast bereits erste Erfahrungen im Bereich Social Media / Influencer oder Partnerships gesammelt

Du hast ein Studium im Bereich Kommunikation, Marketing oder Wirtschaft absolviert

Du bist Kommunikationsstark, Verhandlungssicher und kannst gut mit Zahlen umgehen

Du übernimmst gerne Verantwortung, bist organisierte und hast eine zielstrebige Arbeitsweise

Du begeisterst dich für das Thema Gesundheit, Beauty und/oder Medizin

Ein Plus, aber kein muss: Produktion von eigenem Content, Video-Editing, etc.





Benefits

Jackpot: nach 3 Jahren Betriebszugehörigkeit erwartet dich eine Weltreise mit unserem Around-the-World Ticket

Rabatt-Optionen für deine persönliche Aligner-Therapie und andere Zahnbehandlungen, zusätzliche Vergünstigungen für Family&Friends

Bis zu 100% Rabatt auf deine Urban Sports Club Mitgliedschaft

Viel Freiraum für deine Ideen

Regelmäßige Teamevents – wir feiern Geburtstage und Erfolge gemeinsam!

Gesunde Snacks und Getränke, sowie Vergünstigungen für dein gesundes Mittagessen





Zeig uns wer du bist! Auch wenn nicht jeder unserer Punkte auf dich zutrifft, freuen wir uns, wenn du uns mit den richtigen Argumenten davon überzeugst, dass du die ideale Besetzung bist!

Bitte bewirb dich mit deinem aussagekräftigen Lebenslauf, aktuellen Arbeitszeugnissen, einer Gehaltsvorstellung sowie deinem möglichen Starttermin.